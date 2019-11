Le derby Monaco-Menton promettait d’être disputé, entre une équipe monégasque en confiance et des Mentonnais en progrès. Le match fut très disputé et serré jusqu’au bout. Après un très bon départ des Monégasques (8-3, 14-10, 5’), le MBC refaisait surface pour faire jeu égal avec les locaux. Les deux équipes se neutralisaient mais Menton possédait une petite avance à la pause (19-20). La rencontre était équilibrée, les défenses plutôt agressives et personne ne se détachait vraiment.

À la mi-temps, Menton, grâce à une belle adresse à distance, gardait un petit avantage (36-39). Dès le retour des vestiaires, Monaco haussait le ton et se détachait quelque peu (52-45, 25’). Menton essayait de limiter les dégâts mais cédait peu à peu. Un panier à 3 points au buzzer permettait au MBC de n’avoir que 7 points de déficit à l’entame du QT4 (66-59). Dans le money time, on allait passer par tous les sentiments. Parfois, on pensait que Monaco, avec 10 ou 11 points d’avance, avait plié le match et à d’autres moments, Menton revenait à 3 ou 4 points. Par manque d’adresse ou de lucidité, les Mentonnais ne parvenaient pas à rejoindre leurs adversaires et devaient s’incliner finalement 86-90 après avoir chèrement défendu leur peau.