La Monégasque Manon Poyard sacrée aux Spain National Series 2023

La formidable année 2023 se poursuit pour Manon Poyard. La Monégasque est revenue tout juste d’Espagne où elle a réalisé une sacrée performance, décrochant le titre de championne des Spain National Series.

Un accomplissement comme elle l’avoue très émue: "Ça me tient vraiment à cœur. C’est une première place dont je rêvais depuis très longtemps. J’ai travaillé comme une folle toute l’année, en accentuant sur mes points faibles. C’est ce qui fait que tout ça paye aujourd’hui".

Photo DR.

Pour rappel, cette épreuve se déroulait en trois parties. Une première à Majorque en mars dernier, une deuxième à Andorre en juin et enfin ce week-end à Tenerife. Avec un calcul global de points en fonction des classements et des temps de course.

Avec sa deuxième place dans les Canaries, elle a montré sa régularité exemplaire pour aller chercher ce titre qui compte tant à ses yeux. D’autant que la Monégasque a su revenir de loin. On se souvient encore d’une période durant laquelle elle a connu de nombreux problèmes de santé. Telle une guerrière, elle s’est toujours battue pour avancer.

Finir l’année en apothéose

Pour en arriver là, Manon Poyard a tout explosé et surtout les compteurs. Sur le beat de 21 km, elle a atomisé son record pour finir en 2h36. Une sacrée fierté, donc, et une récompense logique au vu des efforts fournis. Sans oublier les championnats du monde de Trifecta en Grèce auxquels elle a pris part il y a trois semaines de cela.

Le niveau était extrêmement relevé par rapport à l’an dernier. Sur trois jours, il fallait faire plus de 50 km pour 80 obstacles. Avec au bout une sublime 7e place, et une sixième toute proche à 10 secondes près.

Une performance qu’explique la pensionnaire de la Principauté: "Je me suis améliorée sur la course, les obstacles, mais surtout principalement sur ma condition physique. J’encaisse beaucoup mieux l’effort. Je peux savourer tout cela".

Mais avant de profiter de vacances bien méritées, il reste un dernier coup de fouet à donner. Dans 10 jours, elle terminera sa saison 2023 dans le désert d’Abu Dhabi avec les championnats du monde Beast sur une seule course. Et des conditions toujours particulières.

En 2022 elle s’était classée en deuxième position. Logiquement, et avec beaucoup d’ambition, elle rêve d’une issue encore plus belle avec pourquoi pas l’or au bout? Tout est permis.