Mannone, Diatta et Fabregas, seuls absents pour le déplacement de Monaco à Lens

Pour leur dernier match de championnat de la saison, face à des Nordistes qui peuvent toujours espérer décrocher la 5e place et un billet pour les barrages de la Ligue Europa Conférence, les Monégasques n’ont pas d’absent majeur.



Vito Mannone, Cesc Fabregas et Krépin Diatta sont les seuls éléments qui ne feront pas le déplacement au stade Bollaert. L’Italien est malade, l’Espagnol en fin de contrat et il n’entre plus dans les plans de Philippe Clement. Quant au Sénégalais, il termine sa réathlétisation après son opération des ligaments croisés fin 2021.

Le groupe

Gardiens: Nübel, Majecki, Lienard.

Défenseurs: Aguilar, Jakobs, Henrique, Vanderson, Maripan, Matsima, Sidibé, Disasi, Badiashile.

Milieux: Matazo, Akliouche, Gelson, Jean Lucas, Diop, Tchouameni, Fofana, Golovin.