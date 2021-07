Luxe: le top 3 des destinations shopping de la Côte d’Azur

Shopping sur le Rocher à Monaco Quand on parle de shopping de luxe, immédiatement on pense au fameux Carré d’Or de Monte-Carlo où les rues sont bordées de boutiques aux marques prestigieuses. Situées le long du boulevard des Moulins et de l’avenue Princesse-Grace, les « vitrines du Raffinement » portent bien leur nom. Une cascade de boutiques avec une vue sur les jardins du Casino raviront les amoureux du shopping. Un shopping de star à Cannes Entre ténors du luxe et jeunes créateurs, la ville des festivals a réuni un casting hors pair pour éblouir les fashionistas et shopping addicts du monde entier. Deux artères s’y distinguent: la Croisette et la rue d’Antibes. La première est la chasse gardée des grandes griffes du luxe telles Chanel, Gucci ou encore Prada. La seconde accueille les marques internationales comme Zara, Caroll ou Etam mais aussi les institutions locales. Rivalisant de bonnes adresses, Cannes mérite sa Palme d'or en matière de shopping! Le nouveau Corso de CAP 3000 Cap sur le luxe dans le plus ancien “mall” de France, qui a fêté ses 50 ans en 2019 et qui s’est réinventé avec une offre alliant boutiques, loisirs, salle de fitness et de nombreux restaurants vue mer. Bien connu des Maralpins, le centre commercial de Saint-Laurent-du-Var innove à nouveau avec l’ouverture du Corso signé CAP 3000, un nouvel espace de 8000m² et de 40 boutiques dédiés au luxe qui va venir agrandir les 135.000m² existant à partir du 13 juillet.

Vous y retrouverez les plus grands noms de la mode, de la haute couture, de l’horlogerie et de la parfumerie mais aussi de la beauté, de la maroquinerie, de la maison et du lifestyle, pour une expérience unique dans cet écrin prestigieux au décor en verre de Murano. De l’univers de la joaillerie à celui de la haute joaillerie, le shopping arbore une dimension nouvelle avec une sélection de maisons aussi différentes que complémentaires, internationales et locales, sans oublier plusieurs petits créateurs. Après plus de 40 années passées sur la place centrale, l’iconique Maison Ferret inaugure ainsi son nouveau flagship de 500 m² où l’élégance et le raffinement du design chic et minimaliste sont à la hauteur du service sur-mesure proposé par le mythique horloger-joaillier.

La gastronomie de luxe est également mise à l’honneur dans cette nouvelle aile "premium-luxe" avec la Maison Fauchon qui offre une expérience sensorielle toujours plus raffinée avec ses pâtisseries gourmandes, la finesse de ses chocolats incomparables et son savoir-faire ancestral depuis plus de 130 ans. L’élégance sera de mise avec la présence des Manufactures du chef triplement étoilé Alain Ducasse, dont l’ouverture du concept est prévue en fin d’année. La douceur de la French Riviera rencontre l’authenticité d’une brasserie parisienne avec l’arrivée de Joseph, un restaurant où il est également possible de déguster au comptoir un café fraîchement moulu aux arômes intense dans une ambiance cosy ou une coupe de champagne en terrasse avec une vue imprenable sur la mer et les rayons du soleil qui viennent caresser votre peau.

L’arrivée de la maison J.M. Weston, manufacture de chaussures de luxe depuis 1891, est également une très bonne nouvelle pour vos souliers! Malgré son nom à consonances anglaises, J.M. Weston trace les contours d’une élégance très française, tout en contrastes: les grands classiques se piquent à la fraîcheur d’une aristocratie rock à la limite du nonchalant. La promesse d’un esprit libre qui conjugue l’impertinence d’une paire de basket de luxe au charme du style classique de son emblématique Moc’.

De nombreuses boutiques tel que Fratelli Barri, prestigieuse boutique de meuble haut de gamme italienne, les très sophistiqués Hugo Boss, Christian Dior Parfum ou encore l’enseigne multimarques Katie Jacobson où seront présentes les marques Fendi, Celine, Valentino, Etro et Mary Katrantzou prendront part à cette expérience immersive riche en sensations qui invitent à la flânerie dans des allées, rendant un vibrant hommage au luxe à la française. Le premier centre commercial au monde à être labellisé biodiversity ouvre également une boutique de luxe de seconde main destiné à favoriser l’économie circulaire: le Corso Collector. Des pièces de luxe vintage y sont à chiner comme les classiques de chez Hermès, Louis Vuitton, Chanel, Yves Saint Laurent, Dior et Gucci.