Lucien Favre, les dirigeants de l'OGC Nice songent à le remplacer après l'élimination en Coupe de France

Du Puy-en-Velay débute le pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour Lucien Favre, ça marquera surtout l’étape majeure d’un long chemin de croix qu’il n’avait jamais imaginé pour son retour à l’OGC Nice. Jean-Pierre Rivère avait poussé très fort l’été dernier pour convaincre Ineos de lui confier la succession de Christophe Galtier.



Un échec qui contraint Florent Ghisolfi et le board à réfléchir à comment éviter le naufrage sur les quatre prochains mois. L’horizon devait s’éclaircir l’été prochain, le Gym a bâti une équipe dirigeante compétente pour ce grand chantier annoncé ambitieux à tout bout de champ. Mais comment deviner ses contours ce matin? Quel projet de jeu, quelle vision d’avenir, quel objectif vendre aux recrues visées? A l’instant T, Ineos n’a clairement pas les moyens de ses ambitions.

Un été gâché

La faute à un été 2022 sens dessus dessous en premier lieu. Rivère a choisi Favre mais le président a néanmoins refusé de mener son mercato après le départ soudain de Julien Fournier. L’attelage Brailsford-Moody formé à la hâte a construit l’effectif à l’emporte-pièce sans égard pour la philosophie de jeu prôné par Favre et les connexions nécessaires. Un gardien titulaire peu rassurant et encore moins soutenu par le vestiaire, une défense sans latéraux consistants, une attaque sans ailes et sans tête pensante pour organiser le danger, un état d’esprit collectif proche du néant… La prestation honteuse de samedi est un condensé de tout ce qui a déjà été mal fait l’été dernier.

Un vestiaire désuni

Le coaching de Lucien Favre en a logiquement pâti, l’ambiance dans le vestiaire aussi. Jamais enclin à lever le ton ou bousculer les choses, le Suisse a lentement laissé pourrir la situation. Ses consignes brouillées par les mauvaises ondes, Favre a ressenti trop peu de joueurs solidaires à son plan de route et ses idées de jeu pour éprouver une sincère affection envers eux.

"Donne, redonne, troisième homme, etc… Il faut plus d’accompagnement des actions, des passages dans le dos… Je le sais tout ça", regrettait encore samedi un coach profondément touché par le désastre collectif.

Andy Delort, comme beaucoup d’autres, n’a jamais fait partie de son comité de soutien et ce n’est pas anodin si le Bison fait le forcing maintenant pour partir. Et si les meilleurs éléments actuels épousaient tous la même ambition l’été prochain ? C’est un enjeu supplémentaire pour l’état-major azuréen dans une saison qui ne peut être sauvée que par un exploit européen.

Un management jugé décevant

On les aurait identifiés comme les fous du Puy s’ils l’avaient publiquement confié en Auvergne. Mais plusieurs dirigeants estiment que ce Gym-là peut brandir une coupe au bout du cauchemar. Est-ce encore possible avec Lucien Favre? La question se posait déjà à la trêve, et l’impossibilité de désigner à ce moment-là "l’élu" pour lui succéder a primé sur la défiance du board à l’égard du technicien vaudois.

Parce que ses choix et les prestations de son équipe ne font pas l’unanimité, le contenu de ses séances d’entraînement non plus, le destin du coach était fixé dans l’esprit des dirigeants: son contrat prendrait fin en juin prochain. Pas avant? L’élimination au Puy a été vécue comme un sérieux coup de tonnerre en interne. Mais la réception de Montpellier dès mercredi n’encourageait pas à la précipitation chez les décideurs.

Dimanche en fin de journée, un message de l’attaché de presse confirmait la présence de Lucien Favre pour la traditionnelle conférence d’avant-match, prévue demain.