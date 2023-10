Avec seulement 3 points de retard, la pilote monégasque Lisa Caussin Battaglia vise l'or aux championnats du monde de jet-ski en Thaïlande

Comme souvent, le périple jusqu’aux États-Unis n’a pas été de tout repos pour Lisa Caussin Battaglia et son entraîneur, Michel Torre. Il a fallu se baser sur les jours de congé de ce dernier, et donc partir en last minute, si on peut le dire comme ça. Ils sont arrivés sur le sol américain seulement deux jours avant les premiers officiels. Ce qui fait court pour se remettre du décalage horaire, s’assurer que tout fonctionne sur la machine, et être prêt. Sans oublier que l’an dernier, cette course représentait l'endroit où la Monégasque avait eu un grave accident à la suite d'une collision.

Ce qui ne l’a pas rassuré: "Je ne m’attendais pas à cela, mais j’avais du stress et de l’appréhension. Je ne pensais pas à ce point, mais c’est humain au final." Mais cela n’a pas empêché Lisa de bien figurer, et même plus que ça. Malgré, comme toujours, une machine qui a fait des siennes, avec une pompe à essence cassée et des roulements sur la turbine.

La Thaïlande: terre de finale au sommet

La pensionnaire du Rocher a comme toujours participé aux épreuves hommes et femmes. Avec brio. Elle avait réussi à sortir des qualifications chez les hommes. Et chez les femmes, elle a mis la barre haut en amateur Woman Ski Stock.

Après une première place en Pologne, et une deuxième malgré des péripéties en France (à Vichy), Lisa a livré une véritable bataille avec sa concurrente. Elle a remporté la première manche, avant d’être deuxième sur la seconde.

L’ultime confrontation n’a pas tourné à son avantage, ça s’est joué à 20cm, digne d’un scénario qui se termine sur la photo finish. Des regrets, forcément il y en a pour Lisa Caussin Battaglia: "Je suis sortie très frustrée sur le coup avec cette deuxième place, mais je suis consciente que tout reste faisable."

Elle a tout de même décroché un titre de vice-championne des World Finals, puis un autre également juste après en Pro AM Ski Stock, toujours chez les féminines. Une sacrée performance donc. Maintenant il faut vite basculer vers l’ultime étape qui aura lieu en Thaïlande courant du mois de décembre. Et continuer à bosser d’arrache-pied comme elle le fait au quotidien avec son coach. Le titre de championne du monde des World Series est en jeu. Avec seulement 3 points de retard sur la tête, la Monégasque a toutes les cartes en main pour rivaliser, et viser le titre suprême. Ce qui serait une juste récompense au vu de son investissement et de son travail acharné.