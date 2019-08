Lisa Caussin-Battaglia fait des vagues cet été sur les plans d'eau européens

Pour le Roca Jet Club, la saison sportive 2019 a débuté sur les chapeaux de roues avec six courses en deux mois. Le rythme est plutôt soutenu en particulier pour Lisa Caussin-Battaglia, qui a renouvelé son contrat afin de participer aux championnats du monde UIM, mais également aux épreuves européennes et aux World Series.

9e au championnat du monde

Tout a débuté au Portugal avec deux manches, une au nord et l’autre au sud du pays. Ensuite, après douze pays traversés et 150.000km parcourus, Lisa Caussin-Battaglia est actuellement 9e aux championnats du monde avant les trois dernières épreuves qui se déroulent en dehors de l’Union européenne.

En parallèle, la pilote monégasque dispute les championnats d’Europe. Ayant terminé au pied du podium il y a peu, elle se classe provisoirement à la 5e place.

Exploit en Belgique

Satisfaite de ses performances et en accord avec son entraîneur Michel Torre, la pilote du Rocher a donc décidé d’enchaîner les courses chez nos voisins belges avec une compétition prestigieuse : l’épreuve européenne des Worlds Series Triple Crowns. Elle ne s’est pas contentée de s’engager chez les féminines, mais également en épreuve mixte. Avec du travail et de la persévérance, elle finira 2e du classement derrière un pilote letton et devançant un pilote belge. Une performance qui laissera ses adversaires admiratifs, avec beaucoup de fair-play, jugeant qu’elle avait largement mérité sa deuxième place.

Chez les féminines, elle terminera au pied du podium avec une 4e place.

Au retour de ce long périble et une semaine de récupération, Lisa Caussin-Battaglia s’est entraînée sur la côte monégasque pour entamer la seconde partie de la saison. Une préparation physique, mentale et technique au sein de la Monaco Sport Academy et sous la direction de son entraîneur Michel Torre avec, en vue, des compétitions en Asie (Chine, Inde et Thaïlande) mais également aux Émirats Arabes Unis et aux USA.

Vous souhaitez découvrir ce sport ? Deux solutions : les journées initiation du Pass’Sport Culture, les mercredis, et l’école de pilotage, la première semaine de septembre, avant la rentrée, qui sera ouverte à tous les scolaires et résidents de la Principauté.