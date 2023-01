Ligue 1: la réserve déposée par Reims contre l'OGC Nice déclarée irrecevable

Dimanche dernier, le club champenois avait déposé une réserve auprès de la Ligue de Football Professionnel (LFP) après le match nul face au Gym (0-0).

La présence sur la feuille de match de Laurent Bessière, membre du staff niçois et ancien salarié du Stade de Reims comme du Racing Club de Lens, était contesté car son bail avec les Sang et Or n'était pas terminé selon les dirigeants rémois.

Elle "ne s'appuie sur aucun fondement réglementaire"

Une requête jugée irrecevable par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel, en ces termes : "La réserve déposée par le Stade de Reims, qui ne s'appuie sur aucun fondement réglementaire, porte sur la présence d'un dirigeant de l'OGC Nice, en demeurant titulaire d'une licence en cours de validité, sur le banc de touche. Donc la commission de discipline de la LFP juge irrecevable la réserve déposée par le Stade de Reims."