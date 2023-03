Ligue 1: Aguilar, Matazo et Volland titulaires pour l'AS Monaco face à Troyes ce dimanche

L'AS Monaco joue à Troyes, ce dimanche (13h, 26e journée de Ligue 1). Dans l'Aube, les Monégasques vont tenter de récupérer leur place sur le podium, perdue ce samedi après le nul de Lens contre Lille (1-1). Ils sont quatrièmes à un point des Sang et Or avant d'affronter le 19e du championnat, qui n'avance plus et reste sur cinq défaites de rang.