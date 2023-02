Licenciée à l’AS Monaco Football Féminin, elle va participer à la Coupe du monde de footgolf aux USA

Tout a commencé par le football. Comme de nombreux adeptes du footgolf, Lætitia Caudron était d’abord une adepte du rectangle vert, avant de passer à un terrain de jeu plus vaste. "J’ai commencé le foot à 11 ans et j’ai arrêté en 2019", se souvient la Carrossoise. Et il n’a fallu que quelques jours pour qu’elle trouve sa reconversion, un peu par hasard... "Un soir, je regardais la télé et je suis tombée sur un reportage sur le footgolf diffusé sur beIN Sports. Je me suis dit ‘‘mais c’est génial ça !’’ Le lendemain, j’envoyais un message au club de Nice pour essayer. On a fait une initiation avec des copines et je me suis immédiatement dit que c’est ce que je voulais faire."

Véritable mélange de football et de golf, le footgolf aurait été créé en 2009 en Hollande. Et au fil du temps, le sport s’est construit une base solide, notamment en France où il est possible de pratiquer dans plusieurs dizaines de clubs. Grâce à son aspect ludique, la discipline a même séduit certains anciens joueurs de football (Jean-Pierre Papin, Robert Pirès, Djibril Cissé...) ce qui a renforcé sa crédibilité.

Une fédération internationale a aussi vu le jour, créant ainsi de multiples compétitions de grande envergure comme un championnat du monde ou encore... la Coupe du monde de footgolf.

"J’étais la seule fille"

Seulement voilà, Lætitia a eu toutes les peines du monde à trouver d’autres partenaires féminines. Notamment au Nice Footgolf Club. "Ils ont créé une section féminine où j’étais d’ailleurs la seule fille."

L’auxiliaire de puériculture a ensuite posé ses valises un an à Marseille, avant de rejoindre en 2022 l’AS Monaco Footballl Féminin, qu’elle avait fréquenté lorsqu’elle jouait au football. "À l’époque où j’ai commencé le foot, Monaco était le seul club qui avait une section féminine."

La joueuse de 39 ans est restée en contact avec le trésorier du club de l’époque, André-Pierre Couffet, aujourd’hui devenu président. "Il suivait mes résultats de footgolf et il voulait m’aider. Il m’a proposé de créer une section à Monaco."

40 nations pour 1.000 joueurs

Après plusieurs saisons passées à disputer plusieurs étapes du championnat de France (compétitions organisées sur un week-end), celle qui a remporté sa plus belle victoire récemment à Antalya (Turquie) avec la finale du championnat de France veut se fixer de nouveaux objectifs.

Et ça tombe bien, puisqu’elle va jouer dans quelques mois sa toute première Coupe du monde. "Je suis motivée à fond ! Je disais à mes collègues que je n’y allais pas pour enfiler des perles (rires). Mon objectif, dans l’idéal, serait un Top 5", ambitionne Lætitia, qui est en ce moment en pleine préparation physique. "Je vais à la salle de sport, des fois je vais au stade de foot avec mon ballon et un trou portable qui me permet de m’entraîner partout."

Car le club monégasque ne dispose pas de terrain pour pratiquer le footgolf - tous les clubs de golf ne tolèrent pas la pratique. L’ASMFF autorise donc sa joueuse à s’entraîner ailleurs, et notamment au golf de Saint-Donat à Grasse.

Et puis il y a toute une préparation logistique aussi. "Il faut demander des vacances au travail, il faut avoir le budget aussi (toutes les compétitions sont au frais des joueurs, NDLR). J’ai démarché des personnes, j’ai même fait une cagnotte en ligne(*)." Les attentes autour de l’équipe de France sont assez élevées puisqu’elle est la tenante du titre et vice-championne d’Europe en 2021.

(*) Pour participer à la cagnotte lancée par Lætitia : https://fr.ulule.com/en-route-pour-orlando-2023-/