Les supporters de la Roca Team gonflés d’optimisme

Sereins, optimistes, ambitieux… On manquerait presque de superlatifs pour qualifier l’état dans lequel se trouvent les supporters de l’AS Monaco. Et pour cause, la Roca Team tourne à plein régime cette saison.

Leaders ex æquo avec l’ASVEL et Dijon, les Monégasques ravissent leurs fans, à commencer par David Pontus, responsable du principal groupe de supporter des Rouge et Blanc, la Roca Team Family : « Cette saison nous apporte une grande satisfaction. On prend vraiment plaisir à les voir jouer par rapport au début de saison où il pouvait y avoir un peu de flottement par moments. »

Même son de cloche du côté de Guillaume Giordano, supporter en tribune Sud : « Avec l’équipe de l’ASVEL, on ne s’attendait pas à être en tête, mais on les tient bien donc ça c’est positif. À nous de continuer comme ça et de finir devant eux. On a peut-être le plus gros effectif depuis la remontée en Jeep Élite, donc ce n’est pas étonnant de jouer les premiers rôles. »

Un effectif trop court ?

Cela dit, un point tracasse les inconditionnels monégasques, le manque de profondeur d’effectif. En discutant avec les spectateurs hier soir, Laurent, fan de l’ASM nous confiait : « On est un peu inquiet par rapport à l’effectif en ce moment. Ils ne vont tourner qu’à huit avec les blessures et le départ de Kim Tillie. Il va nous manquer deux joueurs pros pour finir la saison. »

Un calendrier délicat à venir

Si être leader de Jeep Élite après 22 journées les satisfait pleinement, les habitués de la salle Gaston-Médecin visent désormais encore plus haut. « Je rêve d’une finale de Leaders Cup contre l’ASVEL, pour que nous puissions prendre notre revanche [de la finale de Jeep Élite de l’an dernier ndlr]. Mais la priorité reste de finir premier pour avoir nos trois matches de play-offs à la maison. Aller en finale de l’Euro Cup trotte aussi dans la tête des supporters que nous sommes pour voir de superbes équipes comme le Real ou le Barça à Monaco en Euro League l’an prochain », assure David, qui sera présent à la Disney Events Arena avec 28 autres supporters de l’ASM.

De son côté, Guillaume rappelle que les deux prochaines journées de Jeep Élite vont valoir cher dans la course à la première place : « Après la Leaders Cup, on a 15 jours de trêve avant de se déplacer à l’ASVEL et de recevoir Dijon. C’est le bon moment de jouer Villeurbanne vu qu’ils ont un tour d’Euro League entre-temps. J’y crois. »

La Roca Team est en passe de réaliser une année formidable, à condition de gérer convenablement sa fin de saison et de continuer ainsi faire rêver la Roca Family.