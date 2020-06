Les salles de sport de Monaco pourront rouvrir le 15 juin à plusieurs conditions

Alors que la France a rouvert ses salles de sport le 2 juin – uniquement dans les zones vertes – Monaco les avait exclues de sa troisième phase de déconfinement. Préférant, d’abord, analyser l’évolution de la circulation du virus en Principauté avant de se prononcer.

« Elle semble être totalement sous contrôle », confie-t-on du côté du gouvernement princier. Le dernier cas positif remonte à samedi et, selon les résultats provisoires du dépistage massif de la population, seulement 2,5 % des résidents ont été en contact avec le Covid-19.

Partant de ce postulat, la Principauté a acté la réouverture des salles de sport au 15 juin.

Le feu vert sera donné seulement si les propositions des gestionnaires répondent aux exigences sanitaires de la Direction de l’action sanitaire, listées dans une fiche de bonnes pratiques.

L’accueil des clients se fera, si possible, sur réservation. Le personnel devra conserver la liste des visiteurs pendant une période de 14 jours – durée correspondant à l’incubation du virus – afin de pouvoir retracer et isoler un éventuel cas positif et ses contacts.

Comme bon nombre d’endroits désormais, un sens de circulation devra être établi pour éviter le croisement des pratiquants. Les membres devront arriver en tenue adaptée et désinfecter les appareils et équipements après chaque utilisation.

Enfin, l’utilisation des douches et vestiaires sera proscrite, seuls les sanitaires seront accessibles.