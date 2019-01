Les projets de l’AS Monaco feront-ils d’autres heureux ? A Cap-d’Ail, des logements libres qui pourraient revenir à Monaco

Alors que l’AS Monaco souffre sur le plan sportif, hors terrain le club de la Principauté œuvre à un avenir serein sur le plan structurel.

Outre la livraison de 18 loges VIP (en Premières hautes) au stade Louis-II en début de saison prochaine, grâce au soutien du gouvernement princier et du Conseil national, l’ASM a surtout lancé deux projets d’envergure sur les communes limitrophes.

Débutés à la fin de l’été dernier après de longs atermoiements institutionnels, les travaux du nouveau Centre de performance de La Turbie devraient se terminer durant la saison 2020-2021.

« Parmi les plus modernes d’Europe »

« Il est indispensable d’avoir un outil de haut niveau pour permettre à nos joueurs de travailler dans les meilleures conditions mais aussi d’accueillir nos sponsors, partenaires et supporters avec un centre à la hauteur de notre projet », a rappelé le vice-président Vadim Vasilyev, lors des vœux de l’ASM mardi dernier. Ajoutant que « le club aura bientôt un Centre de performance parmi les plus modernes en Europe ».

Un outil à 55 millions d’euros, comprenant un pôle médical high-tech avec centre de fitness et dispositif de chronothérapie, une balnéothérapie idéale pour la récupération, une cafétéria de 56 couverts (plus 24 dans un espace privatif), une salle de réunion avec vue panoramique et service de traiteur, un auditorium de 80 places, trois terrains de jeu agrandis, une terrasse panoramique ou encore un potager bio.

« Nous avons déjà investi 335 millions d’euros. Le club a commencé à gagner de l’argent et ces fonds sont réinvestis dans son développement », justifie le président Dmitri Rybolovlev.

Une prouesse architecturale que ces 7 500 m2 d’espace bâti dans le respect d’un site classé au patrimoine de La Turbie et un écrin, promis à de hautes performances énergétiques, qui laisse espérer de nombreuses retombées pour la commune, tant en termes d’image que d’emplois (lire ci-dessous).

À Cap-d’Ail, les jeunes de l’ASM jouiront, eux, d’une Academy entièrement dédiée à leur épanouissement....