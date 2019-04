Les Monégasques Jardim : Je ne suis pas inquiet

Paris sacré champion avant même le coup d’envoi grâce au nul de Lille à Toulouse, les Monégasques ne savaient pas à quel type de match s’attendre.

Les Parisiens allaient-ils lever le pied ? Joueraient-ils plus libérés avant la finale de la Coupe de France contre Rennes la semaine prochaine ? Impossible de savoir.

Le doute a plané un quart d’heure, le temps que l’équipe de Jardim se fasse prendre sur un contre éclair du duo Diaby-Mbappé. L’ex-attaquant monégasque a pris de vitesse tout le monde pour tromper Benaglio (1-0, 15’). Pour faire simple, il a pris tout le monde de vitesse pendant 90 minutes. Le gardien suisse, qui avait remplacé quelques minutes plus tôt Subasic, blessé, est allé chercher deux autres tirs de Mbappé dans ses filets (38’, 2-0 et 55’, 3-0). Chapeau bas à ce môme qui terrorise les défenses par son sang-froid et le tranchant de ses appels. Une vraie leçon hier.

Avant que le festival ne commence, la meilleure occasion avait été monégasque avec une percée de Rony Lopes qui butait sur Areola (7’). Mais l’inefficacité devant le but est un refrain dangereux depuis que la trêve internationale est passée par là. Falcao en avait parlé, Jardim s’en était agacé : l’ASM manque de lucidité dans les vingt derniers mètres. Hier, rien de tout ça n’a été corrigé.

Le pire, c’est que le PSG jouait en marchant.

Point positif de cette rencontre : Monaco n’a pas complètement craqué et, grâce à un but de Golovin à dix minutes de la fin, a soigné son goal-average en vue de la course au maintien. La course des morts vivants.

Si on veut être optimiste, on se dit que l’ASM a fait 1-1 en deuxième période face au tout nouveau champion de France 2019. Si on veut être réaliste, on s’aperçoit que l’équipe de Jardim n’est pas passée loin de la fessée. Car Mbappé a trouvé le poteau et deux buts ont été refusés aux Parisiens pour quelques centimètres, pour ne pas dire millimètres. Tout ça devant une équipe médusée, figée par la vitesse parisienne.

Faut-il s’inquiéter pour l’avenir de Monaco ? Évidemment. Pas parce qu’il a trébuché à Paris. C’était plutôt prévisible. Mais parce qu’on n’a pas retrouvé l’équilibre, la cohésion et la solidarité d’un groupe qui avait mis au tapis Lille et Lyon. Qu’en sera-t-il dans dix jours contre Rennes, qui aura disputé une finale de Coupe de France samedi contre ce même PSG ? D’autant que Caen (19e) recevra Dijon (18e). Les Dijonnais, barragistes, sont revenus à quatre longueurs.

Dans les tribunes du Parc, le président Dmitry Rybolovlev et son vice-président Oleg Petrov ont pu juger sur pièces l’étendue des travaux qu’il reste à accomplir. Mais pour eux, les dés sont jetés. Le milliardaire russe a corrigé ce qu’il a pu au sein de son club, et sans prendre de gant. Il s’est renforcé de joueurs prêtés durant le mercato. Et doit maintenant compter sur le travail de son coach. Le maintien est proche, mais pas acquis.

« Nous avons toujours ce problème d’efficacité devant le but, dans la dernière passe », a reconnu Jardim qui a avoué ne pas être « inquiet ». « Nous avons de l’avance et il nous reste à mon avis six points à prendre pour être maintenu », a-t-il expliqué.

Mais le temps passe vite.

Leonardo Jardim (entraîneur de Monaco) : « Le match est resté équilibré… sauf que Kylian (Mbappé) a déséquilibré le match grâce à son but et son efficacité. C’est ça la différence. Le futur ? C’est le prochain match contre Rennes, puis Saint-Etienne etc. Les objectifs n’ont pas changé, nous cherchons le maintien. Je ne suis pas inquiet. Quand je suis arrivé, je savais que ça allait être une guerre jusqu’au bout. On a un avantage (de points, ndlr) sur les autres adversaires. L’important c’est de rester sérieux. »

Thomas Tuchel (entraîneur du PSG) : « Je suis très heureux pour le titre. Être proche d’être champion et être champion, ce sont deux choses différentes. Je dis merci à tout le monde et à tout le staff et les joueurs, c’est la première fois pour moi. De savoir qu’on était champion avant de jouer ça a changé l’ambiance dans le vestiaire, on a été plus confiant. Depuis quelques semaines, c’était compliqué. Il n’y avait que 14 joueurs avec nous. Après le deuxième match contre Manchester on a bien joué contre Marseille et après la trêve ça a été dur. Je peux comprendre, les joueurs ne sont pas des machines. C’est humain. Monaco ? C’est une surprise pour moi de les voir comme ça, je ne sais pas pourquoi. Depuis beaucoup d’années c’est une équipe forte en Europe, talentueuse. On doit avoir un peu de patience, ça peut arriver. C’est nécessaire de rester calme, et finir la saison en L1, et je suis sûr qu’ils seront forts la saison prochaine. »

1-0, 15’: après un ballon perdu par Gelson-Martins, Mbappé sert Diaby qui lui remet sur un long une-deux.

La défense est complètement prise de vitesse et l’ancien Monégasque trompe Benaglio du droit.

2-0, 38’: bien servi par Dani Alves, Mbappé s’engouffre entre Glik et Ballo-Touré. Lancé au point de penalty, il ajuste Benaglio du pied droit. Imparable.

3-0, 55’: Dani Alves, couvert par Glik, part dans le dos de Ballo-Touré. Le Brésilien centre devant le but pour Mbappé au second poteau qui marque sans difficulté dans le but vide.

3-1, 80’: Kehrer et Marquinhos se gênent dans un duel avec Vinicius. Le ballon revient dans les pieds de Golovin à l’entrée de la surface. Le Russe ajuste Areola.