Pour le dernier challenge de la saison, qui s’est déroulé à Menton le 31 mars, les haltérophiles de l’AS Monaco se sont montrés très réalistes et efficaces sur le plateau mentonnais. Lors de cette compétition, tous les athlètes ont réalisé de nombreux records personnels.

L’entraîneur de l’ASM Jean Canestrier peut être fier de ses athlètes, le travail réalisé toute cette saison a porté ses fruits.

Une athlète s’est détachée du lot. Laeticia Brize a su réaliser la série « interrégionale » qui va lui permettre, la saison prochaine, de se confronter à l’élite azuréenne lors des compétitions qualificatives aux finales nationales (56+75 kg). Elle passe donc au niveau supérieur, ce qui était son souhait et celui de son entraîneur.

Les Battaglia en forme

Du côté masculin, une autre satisfaction est à souligner. Manuel Orengo (92+122 kg) se classe second pour sa deuxième compétition en sénior (série Régionale). Le jeune Monégasque Nicolas Battaglia (70+90 kg) a, lui aussi, rassuré son coach avec deux records sur les deux mouvements (l’arraché et l’épaulé-jeté). De plus, il réalise la série régionale. Enfin, du côté des « Masters », c’est Emmanuelle Terrisse (50+60 kg) qui valide les minima pour les championnats de France Master, de même pour Eric Bataglia (83+95 kg). L’incontournable athlète monégasque a de nouveau réalisé les minima mondiaux Masters et représentera la Principauté.