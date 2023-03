Les Mondiaux de para-athlétisme à Paris débutent dans 100 jours

L'objectif de battre le record des 100.000 billets vendus est "un des enjeux. Réussir à faire venir le grand public à cette compétition internationale, à un an des Jeux de 2024, c'est aussi contribuer à faire changer les choses pour les personnes en situation de handicap", confirme Adrien Balduzzi, le directeur des opérations de Paris-2023.

Pendant 10 jours, le stade Charléty accueillera 171 épreuves disputées par 1.800 athlètes venus de 120 pays: "C'est un stade que l'on connait pour y avoir déjà organisé des open handisport. Nous en avons adapté la jauge à 15.000 places. Faire venir autant de monde, je crois que c'est du jamais vu et ce sont des énormes défis en termes d'hébergement et de transport durant la compétition", explique de nouveau Adrien Balduzzi.

Une répétition générale pour les Jeux Paralympiques de 2024

Les Mondiaux-2023 sont aussi une répétition générale des Jeux paralympiques de 2024 (28 août-8 septembre), tant pour les organisateurs que pour les athlètes français: "C'est un apéritif. Parce que tout le monde aime ça et qu'il ne faut pas le négliger, mais un apéritif avant effectivement le plat principal de Paris-2024", a déclaré Valentin Bertrand, spécialisé en saut en longueur.

Guy Ontanon, entraîneur incontournable du sprint français, désormais manager de la performance à la fédération handisport, confirme les déclarations de Valentin Bertrand: "Ces Mondiaux sont l'occasion de se jauger, à des jeunes de se montrer, mais il ne faut pas les négliger. Sans fixer de nombre précis de médailles, je souhaite qu'on en rapporte le plus possible. L'objectif de ces athlètes, c'est avant tout de "performer". Et toutes les médailles sont bonnes à prendre."