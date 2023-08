Le club "Monaco All Stars" fait cap vers ses premiers championnats du monde de cheerleading aux Etats-Unis

Elles sont encore sous le choc. Elles ne réalisent toujours pas ce qui va leur arriver en avril 2024. La coach principale Swann Modelon et la présidente de Monaco All Stars Cinzia Brunco vont s’envoler pour Orlando pour y disputer les championnats du monde de cheerleading. "On est tellement contentes de pouvoir faire vivre cela à toute l’équipe. Elles ont vu les vidéos et les photos, maintenant elles vont y être."

Au mois de mai dernier, elles se sont qualifiées à l’occasion de la compétition organisée par la Spirit Academy de Lyon. "C’est incroyable, se remémore Swann, des étoiles plein les yeux. L’annonce du résultat reste un des plus beaux moments sportifs partagés avec l’équipe." "On n’y croyait pas, poursuit Cinzia. Ça a été un ascenseur émotionnel très, très intense. Quand ils ont annoncé le nom de notre club, tout le monde pleurait. On était soulagées parce que c’est beaucoup de travail."

"Elles n’ont pas le droit à l’erreur"

Et ce ne sont pas des paroles en l’air. Pour garder le rythme, les pensionnaires du club continuent de s’entraîner tout au long de l’été à l’espace Saint-Antoine. À raison d’une fois par semaine. "On a dit aux filles qu’on n’arrêtait pas au mois d’août pour travailler la technique. Elles savent qu’elles n’ont pas le droit à l’erreur." Car si elles ne croient pas vraiment à leurs chances d’aller au bout tant le niveau est élevé, le message est clair. "On y va pour la gagne même si on sait qu’il y a des équipes qui sont très, très fortes. Plus haut on sera, le mieux ce sera." D’autant plus qu’elles seront les seules à représenter la Principauté. "C’est la première fois qu’on peut représenter Monaco. Il faut laisser notre marque pour dire qu’un des plus petits pays du monde est à ces championnats du monde. C’est une fierté."

De Dollstars Cheerleading à Monaco All Stars

Avant de participer à ses premiers championnats du monde, le club des Monaco All Stars a dû parcourir du chemin en plus de dix ans d’existence. "Lorsqu’on a créé le club en 2011, la discipline n’existait pas à Monaco. On a commencé par de la danse avec des pompons et quelques portés." Et puis le club s’est étoffé au fil des ans. Tant sur le plan de l’effectif que dans le contenu proposé. "On était une petite équipe de jeunes filles qui dansaient. On était une petite dizaine contre près d’une centaine aujourd’hui. Swann est arrivée et elle nous a orientées un peu plus vers le vrai cheerleading avec des formations", se souvient la présidente.

De DollStars Monaco, le club est devenu Monaco All Stars. "On a voulu changer de nom quand on a intégré les garçons, en rit Cinzia. On a commencé à faire des compétitions au bout de quelques années, vers 2017. Avant, on n’avait pas encore le niveau." Et avec cela, le style a également changé. "On a évolué vers le freestyle. C’est plus de la danse dynamique sans temps mort avec des pompons. On ne s’arrête pas, on respire seulement à la fin! C’est très technique avec des sauts, des éléments imposés. Plus la chorégraphie est impressionnante, mieux c’est." C’est dans cette discipline que le club espère briller dans quelques mois outre-atlantique.