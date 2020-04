Les Jeux des petits Etats d’Europe d’Andorre 2021 sont reportés

Tous les grands événements culturels et sportifs actuels et des semaines à venir sont annulés en raison de l'épidémie de Covid-19. Ce vendredi, nous avons appris que les athlètes monégasques seront privés de leurs Jeux en 2021, Andorre se disant d'ores et déjà incapable de les organiser.

Le Comité olympique monégasque a eu la confirmation officielle hier du report de la 19e édition des Jeux des petits Etats d’Europe, initialement prévus du 31 mai au 5 juin 2021. "La pandémie du Covid-19 a mis Andorre dans une situation économique, sociale et sportive très délicate, annonce Jaume Marti Mandico, président du Comité olympique d’Andorre. Nous avons donc décidé de reporter les Jeux de 2021. Etant donné qu’ils sont attribués à Malte en 2023 et à Monaco en 2027, 2025 restant une date libre, nous proposerons à notre prochaine assemblée générale le report des Jeux de 2021 à 2025 dès que nous aurons la lettre de confirmation de notre gouvernement." coup dur pour les athlètes monégasques Les Jeux des petits Etats d’Europe, qui se déroulent tous les deux ans depuis 1985, constituent pour le sport monégasque un événement majeur. En 2019, 120 athlètes étaient présents au Monténégro dans neuf disciplines. "Cette décision est lourde de conséquences pour nos athlètes et également pour la communauté des JPEE mais elle témoigne de la responsabilité de nos amis andorrans. Nous saluons leur courage et nous leur témoignons tout notre soutien", souligne Yvette Lambin-Bert, secrétaire général du Comité olympique monégasque.