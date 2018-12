Les jeunes danseurs monégasques sacrés champions du monde à Orlando

Il n’a pas été facile pour l’AS Monaco Danse Sportive de récolter les fonds nécessaires pour faire le déplacement à Orlando. Mais grâce à un petit coup de pouce du gouvernement, au crowfounding et aux divers événements organisés par le club, les cinq couples qualifiés d’office pour les demi-finales, ont pu se rendre aux Championnats du monde, qui ont eu lieu du 10 au 16 décembre à Orlando.

Champions et vice-champions du monde

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les danseurs de la Principauté n’y sont pas allés pour faire de la figuration. Bien au contraire. "Nous avons obtenu la première place dans la catégorie Bachata Junior Team et la deuxième place en Salsa Junior Trio", souligne non sans fierté, Mirella Piano, présidente de la section.

L’équipe était alors composée d’Esteban Gaglio Vinceslas et Délia Peccoux, d’Anthony Marquez et de Sofia De Freitas, de Valentin Ledoux et Laura Scarlot, d’Orian Quere et Lola Palmaro, d’Ismael Jaen Sanchez et de Marie-Joséphine Leporati.