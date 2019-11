Les compétiteurs au championnat de France à Pontault Combault

Samedi 9 novembre a eu lieu le championnat de France 10 danses à Pontault-Combault, en région parisienne (77). Gilles et Marion représentaient l’Association sportive de Monaco de danse sportive. Ils ont concrétisé leur objectif en remportant la médaille de bronze, confirmant leur début prometteur de saison (3e en catégorie standard à la compétition de Mougins et 2e à celle d’Aubagne).

Ils seront présents à Monaco le 11 janvier lors du 5e trophée du Rocher, organisé par le club de l’ASM danse sportive à l’espace Léo-Ferré.

Toute l’année, de nombreux cours collectifs et particuliers sont également proposés par cette association sportive. Vous pouvez y pratiquer les danses latines (samba, cha-cha-cha, rumba, paso-doble et Jive), les danses standards (valse lente, tango, valse viennoise, slow fox et quickstep), la salsa ou encore le rock’n roll. Dès l’âge de 6 ans, que vous soyez débutant ou avancé, Mirella, Odile, Philippe, Anthony, Laurent et Alain vous attendent donc en cours !

Des cours avec des champions

Vous pourrez aussi profiter de l’expérience d’intervenants plus ponctuels comme Williams (Boogie, Lindy Hop) ou Alexis et Johanna, vice-champions du monde professionnel et multi-champions de France 10 danses.