Les basketteurs monégasques de la Roca Team viennent encourager la No Finish Line à l'aune du dernier week-end

Les basketteurs monégasques sont venus rendre visite ce vendredi aux bénévoles mobilisés à Fontvieille.

La course, cette année, ne peut pas se tenir physiquement mais via une application qui permet aux marcheurs et aux coureurs d'enregistrer leurs kilomètres, qui seront transformés en euros pour soutenir les actions de l'association Children & Future.

Ce vendredi, à 48 heures de la fin de la course, déjà 142.688 kilomètres ont été enregistrés. Et le compteur est ouvert jusqu'à dimanche 15 heures.