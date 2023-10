En 2024, Les Aéronautes de Monaco vont lancer leur première course de montgolfière "Prince Albert II"

Ils ont passé leur été, de la mi-juin à la mi-septembre, à effectuer quatre-vingts jours en ballon dans le ciel d’Europe.

"C’est un peu la contraction de "Cinq semaines en ballon" et du ‘’Tour du monde en 80 jours’’", plaisante Alain Cruteanschii, président des Aéronautes de Monaco, citant les romans de Jules Verne pour décrire ce périple estival qui a représenté 9.400 kilomètres parcourus dans les airs pour la montgolfière Monaco. "Nous avons été vus et visibles de partout", ajoute Alain Cruteanschii, "aussi bien au rassemblement mondial de Chambley, qu’à l’European Balloon Festival près de Barcelone".

C'est le premier vol du Prince à bord d'une montgolfière. Photo Aéronautes de Monaco.

Le souverain pour passager

Le voyage a totalisé une trentaine d’heures de vol, "en sachant qu’une heure nécessite plusieurs journées de préparation pour s’assurer des bonnes conditions climatiques, s’équiper comme il faut". Le tout en croisant des sites exceptionnels du patrimoine français: les vignes de Champagne, le château de Lapalisse, Cordes sur Ciel élu plus beau village de France.

L’étape la plus marquante? Probablement celle où les Aéronautes de Monaco ont accueilli dans leur nacelle le prince Albert II qui montait pour la première fois à bord de la montgolfière monégasque. Un ballon voulu écologique, alimenté au bio-propane avec une double paroi pour concentrer au mieux l’énergie. "C’est un projet de 23 ans pour arriver à trouver des fonds pour ce ballon monégasque, qui a été entièrement financé par le groupe Marzocco", rappelle Alain Cruteanschii.

L’été des Aéronautes de Monaco, enchaînant les vols pour faire découvrir le ballon écologique aux couleurs de la Principauté. Photos Aéronautes de Monaco.

"Ce sont les météorologues qui donneront le go"

Prochaine étape pour les Aéronautes Monaco, la préparation de la coupe Prince Albert II en 2024. Une compétition d’un nouveau genre qui devrait se tenir en Principauté, avec une course-poursuite de montgolfières écologiques décollant de Monaco avec pour objectif de rejoindre l’Italie.

Comme l’avait fait, il y a cinq ans, Alain Cruteanschii en s’envolant depuis la place du Palais, mais puissance dix. "Dans le jargon, ça s’appelle le renard, le ballon Monaco décolle et la course-poursuite démarre avec une dizaine de montgolfières qui le suivent et devront monter jusqu’à 6.000mètres d’altitude."

La compétition pourrait se tenir l’an prochain, entre le 1er février et le 30 avril, en fonction des conditions météo. "Ce sont les météorologues qui donneront le go de la compétition, 72 heures avant pour trouver la bonne fenêtre de tir. Les équipages venant de toute l’Europe auront 24 heures pour rejoindre la Principauté, et nous décollerons des sites disponibles à ce moment-là. On fera avec ce qu’on a, on doit s’adapter à la nature, ce n’est pas la nature qui s’adapte à nous pour cette activité magnifique mais fragile qui nous apprend l’humilité".