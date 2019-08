L'équipementier Kappa dévoile le troisième maillot bleu azur de l’AS Monaco

Si le mercato de l’AS Monaco se poursuit et s’accélère avec la signature de Wissam Ben Yedder, le catalogue des maillots de l’ASM version 2019-2020 est bouclé depuis lundi soir. Le nouvel équipementier Kappa a en effet profité du recrutement du milieu de terrain nigérian, Henry Onyekuru (en provenance d’Everton) pour dévoiler la troisième tunique du club. Exit le rouge et la fameuse Diagonale, place au bleu azur, conjugué au marine. Si avec ça le ciel ne se dégage pas au-dessus de la bande à Jardim !

"Épuré et stylisé"

Après le maillot domicile et sa Diagonale haute, élu plus beau maillot de Ligue 1 par les internautes du journal L’Équipe, et le maillot extérieur noir et ses éléments dorés résolument "glamour", l’équipementier italien innove avec ce maillot “Kombat Gara” "qui s’inspire directement des couleurs de la Méditerranée qui borde la Principauté".

"Le bleu ciel est mis en avant comme couleur principale, avec le marine pour tous les autres éléments du maillot : le blason du club en silicone 3D, le omini Kappa, ainsi que le sponsor principal. Le motif losange rappelant les armoiries de la Principauté", précise un communiqué de la firme turinoise.

"Épuré et stylisé", le maillot arbore enfin un col en V avec le slogan "Daghe Munegu" sur l’arrière, tandis que l’indémodable "banda Kappa" habille les flancs.

La nouvelle gamme Kappa comporte également un maillot d’entraînement plus souple et vert.

Objectif lifestyle

Et Kappa n’a certainement pas fini de surprendre au-delà des terrains avec la volonté affichée de ses dirigeants de s’imposer dans l’univers du lifestyle grâce à la marque "Monac".

"On est l’une des seules marques à chercher à la fois la performance et le lifestyle, le streetwear", nous confiait récemment le directeur Europe de Kappa, François-Xavier Chupin.

À Leeds ou au Betis Séville, la marque a ainsi pris un virage vintage avec un certain succès. A suivre.