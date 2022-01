Légende de la boxe varoise, le Toulonnais Alain Ruocco s’est éteint ce dimanche à l'âge de 76 ans

La boxe varoise pleure l’un de ses plus grands mentors. Alain Ruocco, 76 ans, s’est éteint ce dimanche matin à son domicile toulonnais des suites d’un accident vasculaire cérébral survenu le 28 décembre qui l’avait laissé très amoindri. "Il avait perdu toute sensibilité du côté gauche, il ne parlait plus et ne mangeait plus", témoigne son fils Marc, joint par téléphone.

Alain Ruocco laisse un grand vide derrière lui, celui d’une vie entièrement dédiée au Noble art. Boxeur amateur avec près d’une centaine de combats à son actif, il était passé professionnel en 1970. Le 21 avril 1978, à Toulon, il signait un exploit retentissant en détrônant aux points le champion de France des welters, Louis Acariès.