Lecomte, le bon numéro ?

L’AS Monaco a officialisé hier l’arrivée du gardien montpelliérain Benjamin Lecomte (28 ans). Une deuxième recrue qui a mis du temps à se concrétiser, après celle du Portugais Gelson Martins. Il faut dire que les négociations entre le club héraultais et le Rocher ont été plutôt compliquées.

Le MHSC a repoussé les premières avances monégasques qui ne souhaitaient pas débourser les 20 millions demandés. Les dirigeants de l’ASM avaient de leur côté rapidement trouvé un accord avec les représentants du joueur autour d’un juteux contrat de 5 ans. Au final, la transaction a été conclue autour de 13 millions d’euros ce week-end. Régulièrement appelé dans les sélections jeunes (U18, U19, U20), Benjamin Lecomte a été convoqué une première fois en Equipe de France en septembre 2018 avant d’être rappelé lors des derniers rassemblements des Bleus en juin.

« Je suis fier de m’engager avec l’AS Monaco, un grand club du Championnat de France, a expliqué le gardien formé à Niort et passé par Lorient et Dijon. C’est un nouveau challenge dans ma carrière. J’arrive avec beaucoup de motivation et l’envie d’apporter le plus possible au groupe. J’espère que nous ferons tous ensemble une très bonne saison. J’ai maintenant hâte de rejoindre mes nouveaux coéquipiers en stage et débuter cette nouvelle aventure. »

Un enthousiasme partagé par Oleg Petrov, Vice-Président Directeur Général de l’ASM, qui s’est félicité de cette arrivée dans un communiqué : « Nous sommes très heureux d’accueillir Benjamin Lecomte à l’AS Monaco. Par la qualité et la régularité de ses performances, Benjamin s’est imposé comme un élément majeur de la réussite de Montpellier ces deux dernières saisons. Son arrivée vient renforcer cette position de notre effectif. »

Il relance surtout le débat sur la gestion de l’effectif dans son ensemble. Après avoir transféré Alvaro Fernandez et prêté Loïc Badiashile, Leonardo Jardim compte encore quatre autres gardiens. Danijel Subasic, blessé, Diego Benaglio, Seydou Sy et Paul Nardi seront en fin de contrat au mois de juin prochain. Reste donc à savoir quelle hiérarchie voudra instaurer le coach. Des départs sont attendus. Mais à moins d’un mois de la réception de Lyon lors de la première journée (vendredi 9 août), l’effectif de l’ASM est loin de pouvoir prétendre à jouer les trois premières places.

Plusieurs situations n’ont pas été tranchées, et notamment l’avenir du capitaine Falcao à qui il reste un an de contrat.

Le temps presse.

L’AS Monaco a officialisé l’arrivée, ou plutôt le retour, de Bertrand Reuzeau au poste de Directeur du centre de formation. Une fonction qu’il a exercée lors des saisons 2016-17 et 2017-18. Ancien joueur professionnel français de 1984 à 1997, Bertrand Reuzeau a dirigé le centre de formation et de préformation du Paris SG pendant plus de dix années. Il en était le manager général la saison dernière. Reuzeau prendra ses fonctions le 20 juillet.