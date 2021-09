Le voilier "Mariella" remporte le Trophée du Monaco Classic Week

La 15e Monaco Classic Week s’est achevée ce week-end. Et c’est l’élégant yawl bermudien, le Mariella, de l’Italien Carlo Falcone, qui remporte le prix de "La Belle Restauration".

Il succède ainsi à la goélette aurique Puritan (1930) et se voit remettre le Trophée Monaco Classic Week 2021.

Celui-ci récompense la qualité de restauration dont font l’objet les unités souvent plus que centenaires.

"Une élégance inaltérable"

La notation du jury, présidé par Sir Robin Knox-Johnston, tenait compte du respect des plans d’origine, des matériaux utilisés pour la construction des bateaux et le savoir-faire de ceux qui les ont remis en état. L’histoire individuelle des bateaux et de leurs armateurs, faite de passion et d’engagement, entre aussi en ligne de compte.

Au-delà de la performance pure, le Trophée Monaco Classic Week récompense ainsi tous les critères évalués en termes de restauration et d’élégance, auquel s’ajoute un coup de cœur pour l’esprit qui a présidé à la vie, au maintien et à la rénovation du bateau.

"Nous avons reçu un merveilleux accueil de la part des équipages, qui nous ont raconté l’histoire de leur bateau, les travaux de restauration avec toujours cette même passion, ce même amour. Il est au final très difficile de faire un choix, tant les artisans, les artistes qui travaillent sur ces unités pour les préserver dans leur grandeur originelle ont fait du beau boulot. Au final, c’est le cœur qui décide pour chacun des membres du jury…", a confié Sir Robin Knox Johnston,

Outre le Mariella, le jury a également primé Iran pour les canots automobiles anciens, Blue Bird pour les motor-yachts et Olympian (Gardner 1913) pour la qualité de leur restauration.

Côté élégance, le jury a récompensé le canot Iran (Stempler Corsier Port- 1948), le motor-yacht Istros et le voilier Viola (Fife 1908).

"On s’aperçoit que les bateaux anciens ont toujours une élégance inaltérable", a souligné Bernard d’Alessandri, secrétaire général du Yacht Club de Monaco, qui baisse le voile de cette 15e éditon avec "une grande émotion".

La prochaine édition de la Monaco Classic Week se tiendra en 2023, du 13 au 16 septembre.