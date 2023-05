Jeux des Petits États d’Europe: le prince Albert II a assisté aux premières compétitions des athlètes monégasques à Malte

À l’instar des Jeux Olympiques, la cérémonie d’ouverture des Jeux des Petits États d’Europe revêt un caractère unique. Les organisateurs maltais n’ont pas dérogé à la règle, en mettant les moyens. Ce rituel a permis aux neuf délégations de connaître leurs premières émotions fortes ce lundi soir.

Le Souverain était présent en tribunes pour voir défiler les Monégasques. Photo Manu Vitali - Direction de la Communication.

Après avoir partagé un moment de convivialité et s’être adressé à l’ensemble des sportifs "rouge et blanc" - "Je suis très heureux d’être parmi vous. Vous avez tous des objectifs, vous devez profiter pleinement de cette compétition" -, le prince Albert II était présent en tribunes pour assister à cette manifestation.

Tableaux colorés mêlant traditions locales et jeunesse porteuse d’espoir, discours officiels, arrivée du drapeau des Jeux et de la flamme olympique : tout était réuni et parfaitement calibré pour une ouverture très réussie.

L’arrivée de la flamme olympique. Photo Manu Vitali - Direction de la Communication.

L’hommage au prince Rainier III

Derrière les deux porte-drapeaux, Ulrika Quist (tennis de table) et Lucas Catarina (tennis), la délégation monégasque avait fière allure: baskets et haut blancs, jupe et foulard bleus pour les femmes, baskets bleues, pantalon et polo blancs pour les hommes, et une casquette bleue pour tout le monde

La délégation monégasque lors de la cérémonie d’ouverture. Photo Manu Vitali - Direction de la Communication.

Les représentants de la Principauté ont tenu à honorer la mémoire du prince Rainier III. Deux jours avant le début des commémorations du centenaire de sa naissance (ce 31 mai), ils ont arboré fièrement une cocarde et des petits drapeaux avec le logo de l’événement, rendant ainsi un juste et légitime hommage au prince.

Les porte-drapeaux, Lucas Catarina (tennis) et Ulrika Quist (tennis de table). Photo Manu Vitali - Direction de la Communication.

Premières médailles

Au plus près de la délégation, le prince Albert était présent ce mardi sur plusieurs sites de compétition pour encourager les athlètes (tennis, tennis de table, judo, et athlétisme) avant de regagner Monaco. Le judo (2 or et 4 argent) et la natation (2 or et 2 bronze) ont ouvert le compteur des médailles. Nous y reviendrons dans notre édition de demain.