Le prince Albert II et un volleyeur ukrainien de Cannes se joignent à l'appel de Peace and Sport

Président-fondateur de Peace and Sport, l’ancien pentathlète Joël Bouzou - champion du monde en 1987 - rappelle l’aspect fédérateur du sport. Une vision inclusive chère à Monaco, dont le carton blanc est un outil sans frontières à même de provoquer le dialogue, la compréhension, et la paix.

Votre positionnement est neutre mais on comprend par votre tribune que vous préfériez voir les athlètes russes et ukrainiens sur un même terrain en ce moment.

C’est un peu plus complexe mais il y a d’autres moyens de rapprocher les gens que par des compétitions. Les role model peuvent se retrouver lors d’épreuves et conférences qu’on peut organiser nous-mêmes. Il y a aussi des témoignages sur lesquels on peut capitaliser. On comprend très bien qu’il faille enlever à certains pays les épreuves qu’ils étaient susceptibles d’organiser mais on souhaiterait effectivement que les athlètes russes et du Bélarus puissent continuer à rencontrer les autres. On espère surtout mobiliser suffisamment de champions pour pouvoir réaffirmer le pouvoir de rassemblement et de dialogue que le sport représente, par son aspect universel et global.

Avez-vous la crainte que de plus en plus d’athlètes soient exclus de compétitions, isolés jusqu’à embrasser des causes moins nobles que le sport?

Bien sûr, on a là des champions médiatisés qui peuvent, par leurs échanges, faire rentrer des idées dans leurs pays. Ils peuvent aussi par leur influence mobiliser leurs fans pour les préparer à ce qui viendra après la fin d’un conflit. On risque d’avoir des positions très stéréotypées qui seront acquises par les populations, si les champions ont des messages apaisants parce qu’ils ont continué à se rencontrer, même en digital, on aura un résultat complètement différent.

"il faut que le monde du sport réalise qu'il a ce potentiel"

On a d’ailleurs l’impression que les athlètes, y compris les Russes et Ukrainiens, s’expriment beaucoup depuis le début de ce conflit. Qu’importent les potentielles représailles.

Il faut que la communication continue, c’est pour ça qu’on est là. On parle du conflit russo-ukrainien mais on a eu une équipe de double Inde et Pakistan en tennis (Bopanna-Qureshi) qui a permis à des ambassadeurs de se réunir et de discuter. C’est ce que Didier Drogba a fait avec la Côte d’Ivoire. Il y a des possibilités et il faut qu’on soit acteurs pour que la paix par le sport soit un potentiel que l’on puisse actualiser. L’opération du carton blanc débute pour cela. Il faut que le monde du sport réalise qu’il a ce potentiel et que le sport n’est pas seulement des compétitions avec des médailles et des résultats. C’est autre chose, c’est la capacité à maintenir le monde ensemble.

Les Champions de la Paix Peace and Sport ont répondu spontanément à votre tribune et à cet Appel du 4 mars?

Les Champions de la Paix mais aussi énormément d’autres champions qui veulent rejoindre notre action parce qu’ils se retrouvent dedans. Les champions sont multicultures. Ils sont nés dans un pays mais ils embrassent les différences au bout d’un certain temps, quand ils sortent sur la scène internationale ou vivent ensemble dans le village olympique.