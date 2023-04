Le prince Albert II de Monaco invité exceptionnel de "Salon VIP" ce dimanche sur beIN Sports

À l’origine, l’émission Salon VIP ne devait durer que le temps de l’Euro 2016. Face au succès instantané de ce format d’interview de personnalités, la direction de beIN Sports décida de maintenir le programme à l’antenne. Un choix payant.

Sept années après, les deux journalistes, Claire Arnoux et Clara Paban comptabilisent plus de 500 entretiens filmés avec des « VIP », qu’ils soient athlètes de haut niveau ou simples passionnés et observateurs avertis de sport. Jugez plutôt : Alexia Putellas, double ballon d’or féminin, la tenniswoman Alizé Cornet, le pilote Pierre Gasly, l’actrice Julie Gayet ou son homologue masculin Roschdy Zem, le chanteur Ben l’Oncle Soul…

Et tant d’autres.

Ce dimanche à 13 heures pétantes, les téléspectateurs de beIN Sports découvriront un nouvel invité exceptionnel : le prince Albert II de Monaco.

Une soirée foot débloque l’interview avec le Prince

Loin de ses locaux de Boulogne-Billancourt, en banlieue parisienne, l’équipe de télévision a posé début mars quatre caméras au Palais princier, dans le bureau du souverain où livres et cadeaux en tous genres foisonnent. Un cadre intimiste de tournage collant à merveille au ton "très détente" de l’émission. Une belle prise pour ces deux intervieweuses chevronnées, « amoureuses de Monaco et mordues de Formule 1 », pour laquelle il a fallu se montrer patientes. " J’ai effectué la première demande il y a trois ans", sourit Clara Paban.

Du fait de l’agenda princier surchargé, le service communication du Palais avait répondu à trois reprises par la négative. "Pendant la Coupe du monde en décembre dernier, le prince Albert II est allé voir un match de football chez son ami Denis Charvet [ancien joueur de rugby à XV]. Sa femme me téléphone et me dit ‘‘Clara, le Prince arrive dans 30 minutes à la maison, rejoins-nous’’. Dix minutes après, j’étais chez eux. On a dîné, c’était très sympa. J’ai attendu 45 minutes pour ne pas l’embêter avec ça et je lui ai proposé de faire Salon VIP avec nous. Il a dit oui."

Et voilà comment une soirée foot entre amis débloque la situation. La magie du sport, sans nul doute.

Il a pratiqué… 18 sports !

"C’était la première fois que j’interviewais un chef d’État et j’ai pris ça très à cœur. Il y a eu un peu de pression mais ce fut unique, explique Claire Arnoux. La première partie de l’émission est consacrée à son rapport au sport, aux souvenirs de jeunesse."

On y apprend notamment que, très tôt, vers 5-6 ans, le souverain goûte aux premières joies de la pratique sportive avec, par la suite, une appétence certaine pour le football, la natation et le tennis. "Il a pratiqué pas moins de 18 sports et est ceinture noire de judo", souligne Claire Arnoux, impressionnée.

Le souverain évoque ensuite les sacres olympiques de son grand-père maternel en aviron, John Kelly, retrace ses cinq olympiades, sa participation au rallye Paris-Dakar et aborde sa passion commune pour le sport avec la princesse Charlène.

La meilleure saison de l’AS Monaco ? "2003-2004", répond-il sans une once d’hésitation. Un mot sur la carrière Kylian Mbappé, un autre sur le Grand Prix de F1 de Monaco maintenu jusqu’en 2025.

Les sujets s’enchaînent, les anecdotes personnelles pleuvent. "Guy Roux m’avait dit que j’avais des qualités pour être un très bon joueur de troisième division. Moi, ça m’allait. C’était pas mal", sourit-il.

Entre le flot de questions, des messages vidéo. Celui d’Eric Di Meco, ancien international français et… partenaire de pétanque. Celui de Denis Charvet qui loue la simplicité humaine du Prince malgré sa stature internationale, et se moque de son côté"mauvais joueur". Ou encore celui, pas facile à obtenir, du pilote monégasque Charles Leclerc qui espère (enfin) une victoire en Principauté et invite, au passage, le souverain à une partie de padel.

Quel surnom ?

Albert Ier était surnommé le Prince savant. Louis II, le Prince soldat. Rainier III, le Prince bâtisseur. "Et vous, Monseigneur, le Prince sportif ?", questionne Claire Arnoux. "J’aimerais qu’on fasse le lien avec la défense de l’environnement et du patrimoine", répond-il.

Ce sera d’ailleurs tout l’objet de la seconde partie de l’entretien. Comment, dès ses plus jeunes années, le prince Albert II a acquis cette fibre écologique. Dans les années soixante-dix, son père lui avait offert un poster du National Geographic décrivant les différents types de pollution. "Les problématiques sont toujours les mêmes : pollution de l’air, des sols et des mers. C’est extrêmement inquiétant", fait-il savoir. Comment, aussi, sa Fondation, son gouvernement et les acteurs du pays mènent de concert cette bataille vers la neutralité carbone. "J’ignorais qu’il y avait un tel engagement pour l’environnement à Monaco. Beaucoup jouent le jeu, salue Claire Arnoux. Il nous a montré qu’il était très inquiet pour l’avenir de la planète."

L’envie d’interviewer Charles Leclerc

À Monaco, par le passé, les deux journalistes avaient interviewé du beau monde pour Salon VIP : les footballeurs Flavio Roma, Youri Djorkaeff, Ian Rush ; le patron de l’écurie Mercedes, Toto Wolff ; le pilote de MotoGP, Fabio Quartararo et la légende de MMA, Georges Saint-Pierre.

Les prochaines cibles ? "Charles Leclerc, Rafael Nadal et Novak Djokovic", listent-elles.

Comme pour le prince Albert II, elles sauront se montrer opiniâtres.