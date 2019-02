Le patron est de retour

Jusqu’ici, il observait ça de loin. Le président Dmitry Rybolovlev se contentait des matches de Ligue des champions et des belles affiches de la L1 pour suivre son équipe. Il avait une confiance aveugle en Vadim Vasilyev qu’il avait nommé vice-président directeur général en 2013, et tout fonctionnait plutôt bien. Une confiance brisée par les mauvais résultats du club et les six derniers mois rocambolesques.

Cette saison, Monaco a dépensé près de 130 millions d’euros sur le marché des transferts et a changé deux fois d’entraîneur. La goutte d’eau de trop pour l’oligarque russe qui s’est agacé de résilier à l’amiable des contrats à peine signés. Rybolovlev a de l’argent, mais il n’apprécie guère le gaspillage. Il n’en fallait pas plus pour décider de faire table rase du passé, et congédier à tour de bras l’état-major qui était en place.

Comme révélé par L’Équipe, Oleg Petrov, 47 ans, devrait être présenté aux membres du conseil d’administration de l’ASM le 22 février. Aperçu cette saison au côté de Rybolovlev avec qui il a déjà...