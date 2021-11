Le nouveau manager du RCT Franck Azéma vu par les joueurs toulonnais qu'il a déjà entraînés dans le passé

"Face à Toulon, j’ai plus de mauvais que de bons souvenirs", souriait Franck Azéma lors de sa présentation à la presse, la semaine dernière. Le néo-manager du RCT s’est aussi construit face à ce Toulon qui glanait les titres européens et nationaux sous l’ère Laporte-Boudjellal.

Guilhem Guirado (actuel talonneur de Montpellier, entraîné par Azéma à Perpignan de 2004 à 2014, joueur du RCT de 2014-2019):

"Nous venons du même village, Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales, ndlr). J’ai surtout connu son frère et son père qui s’occupait du club de village. Franck, on en entendait parler car quand j’ai commencé à pouvoir penser à une carrière, lui terminait la sienne avec Clermont. Nous nous sommes rencontrés lorsqu’il a pris les rênes du centre de formation de l’Usap. Il entraînait également les juniors. Ensuite, nous nous sommes suivis. Il a propulsé notre génération au plus haut niveau, jusqu’au titre en 2009."

"Après ça, il a poursuivi sa route à Clermont et moi j’ai fini par rejoindre le RCT. On s’est empoigné quelques fois, avec de gros matches. Quand il est arrivé à Perpignan, il nous a inculqué la valeur du travail. Il était jeune entraîneur, il avait beaucoup d’envie. Il prenait chaque joueur sur du spécifique, moi pour des lancers, mais aussi des ailiers pour les passes, le jeu au pied... Il nous a fait énormément de bien et progresser. C’est quelqu’un de très honnête et droit, il est très bon dans le management des hommes."

"Il sait monter dans les tours quand il le faut"

"Il a cette capacité à comprendre comment l’autre fonctionne. Nous avons été éduqués à la même sauce, c’est un taiseux qui aime le travail. Mais c’est aussi un compétiteur né qui reste ambitieux. Il paraît calme et apaisé, mais, avant les matches et même durant la semaine, il sait monter dans les tours quand il le faut. Et c’est toujours à bon escient. Son calme peut être une façade, il a de l’expérience. Dans sa culture rugbystique, il a cette chance d’avoir joué au rugby à XIII. C’est encore plus vrai aujourd’hui avec l’évolution des règles."

"Ces derniers temps, il est passé par les Dragons Catalans, ça a dû lui faire du bien, ça donne une vision différente de ce sport et dans la façon d’entraîner. Le projet du RCT, avec l’apport de Bernard Lemaître, cela a dû lui donner envie. Toulon reste un club mythique, avec de l’ambition. Il s’est toujours bien adapté au club qu’il entraînait. Il aime insister sur les bases de ce sport, une forte discipline. Si cela n’est pas présent, c’est compliqué de gagner des matches. Je pense qu’il va être pragmatique dans un premier temps, par rapport à la situation. Ensuite, il apportera sa touche afin que les joueurs puissent se lâcher et être les meilleurs possible."