Le navigateur varois Clément Giraud met le cap sur le Vendée globe pour 2020

"Il est mon alter ego, souligne pour sa part Clément Giraud. On se connaît depuis des années, on a navigué ensemble. Il a une belle expérience en Imoca. On s’entend bien, on se complète."

Objectifs affichés? "Atteindre la deuxième moitié du classement, gratter des places, aller au plus près et surtout terminer la course."

Ne pas franchir la ligne d’arrivée serait synonyme de la fin du rêve.

"Mais c’est aussi pour moi, l’occasion d’apprendre encore des choses sur le bateau...", ajoute le marin méditerranéen résolument optimiste.Voilier qu’il pilote depuis moins d’un an seulement. "Cela va nous permettre d’étoffer nos job-lists pour le chantier de l’hiver prochain."

Après la Jacques-Vabre en effet, c’est un long chantier d’hivernage qui attend l’équipe technique, le skipper et le bateau. Il sera question de revalider les "process", effectuer de nouvelles modifications, des tests de stabilité comme de sécurité également.

Un chantier décisif, avant les courses du printemps, avant The Transat, entre Brest et Charleston en mai prochain.

"Après cette course, on ramènera le bateau de New York en Vendée, et il nous restera quatre mois pour un “check général”", conclut Clément. Avant de hisser la grand-voile sur le Vendée Globe.

son palmarès

Clément Giraud compte à son actif 129 régates et courses, plus de 25 victoires et podiums (dont le titre de champion du monde mini-maxi RC en 2014, 2015

et 2016). Il affiche 135.000 milles parcourus en équipage, 20.000 en double et 22.000 en solitaire.

son parcours

1980

Naissance le 11 décembre, de Clément Giraud en Martinique.

1999

Arrive sur le continent pour l’épreuve spécifique voile de son Brevet d’État.

2003

S’installe dans le Var après avoir rencontré sa femme, Hortense, sur une régate à Monaco, où elle était photographe. Le couple a désormais deux enfants de 11 ans et 12 ans.

2019

Remporte "Les 900 nautiques de Saint-Tropez".

2020

8 novembre: départ du Vendée Globe Challenge aux Sables-d’Olonne.