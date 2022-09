Le milieu de terrain de l'OGC Nice Alexis Trouillet s'engage trois ans au Panathinaïkos Athènes

Arrivé en janvier 2020 à Nice en provenance de Rennes, Trouillet n'a disputé que huit rencontres, dont deux en Ligue Europa, avec les Aiglons. Cette saison, il n'entrait pas dans les plans de l'entraîneur Lucien Favre.

La saison dernière, Trouillet avait été prêté à Auxerre où il a disputé 28 rencontres, pour un but et six passes décisives, et participé à la remontée du club icaunais en Ligue 1.

Le Panathinaïkos Athènes est actuellement en tête de la Superleague grecque, le championnat national de première division.

En Grèce, le marché des transferts était ouvert jusqu'au vendredi 16 septembre à minuit.