Le milieu de l'OGC Nice Jeff-Reine Adelaïde opéré avec succès

"L’opération s’est très bien passée, encore merci à tous pour vos nombreux messages de soutien. Le plus dur commence et je vais devoir être très patient. Mais le temps et la détermination feront leur oeuvre, c’est pas comme si je ne connaissais pas la recette" a écrit le milieu de l’OGC Nice, âgé de 23 ans, sur son compte Instagram.

En décembre 2019, le joueur avait connu le même type de blessure à son genou droit.