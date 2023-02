Le forfait de Vanderson, les forces de Clermont... Ce qu'il faut retenir de la conférence de presse de l'AS Monaco

Clermont, un adversaire en grande forme

"Il faudra être concentré. Les statistiques de Clermont depuis la reprise sont impressionnantes. Ils ont joué cotre des bonnes équipes: Lille, Lyon, Rennes. Ils ont été performants dans ces matchs. C’est un match dur d’aller là-bas. C’est un défi. Il n’y a aucun problème de motivation, surtout pas avec les derniers résultats de Clermont. Ils ne donnent pas beaucoup d’occasions, sont très bons en transitions. On ne joue pas une petite équipe."

Vanderson forfait, Sarr incertain

"Vanderson a reçu un coup et n’est pas prêt pour ce week-end. Il y a un doute sur Sarr qui a une petit gêne près de la hanche. Tous les autres sont disponibles. Physiquement, je vois des joueurs de plus en plus prêts, même ceux qui n’ont pas joué beaucoup. Le bon exemple, c’est Eliot Matazo qui a joué tout le match contre Marseille et a été performant dans une grande affiche. Il y a bien sûr des postes où on a plus de disponibilité qu’à d’autres. Avec Chrislain (Matsima), on doit travailler encore un peu".

Le faible temps de jeu de Minamino

"C’est une question difficile. Mentalement et physiquement il est prêt. Ben Seghir et Golovin ont été très performants ces derniers temps. On ne peut pas faire une rotation tous les deux-trois matchs. Il faut trouver un équilibre pour que les joueurs en forme ne perdent pas la confiance. Le faire entrer en cours de jeu? Cela dépend du scénario. C’est un joueur créatif, offensif. Lors des derniers matchs, nous avons marqué souvent les premiers, été dominants. Dans ces cas-là, tu n'as pas besoin d’ajouter encore plus de créativité."

Le record de Breel Embolo

"Nous ne sommes que début février et il a déjà les meilleures statistiques de sa carrière. Ses trois matchs sans débuter? Wissam (Ben Yedder) a marqué 17 buts et délivré deux passes, Breel (Embolo) 12 et fait 4 assists. Si j’avais fait jouer les deux ensemble tout le temps, je suis persuadé qu’ils n’auraient pas les mêmes stats. Ben Seghir a un autre rôle, descend plus dans le coeur du jeu. Cela permet aux autres de garder plus de fraîcheur. Je suis content des deux. Eux aussi sont heureux et ils le prouvent à chaque fois. Ils sont prêts quand ils commencent et aussi quand ils rentrent."