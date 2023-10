Découvrez en images les prochaines infrastructures du Stade Prince Héréditaire Jacques à Beausoleil

C’est l’une des principales attractions de ces travaux. Une grande salle de restauration est prévue à l’étage. Elle sera sur la gauche, tout au fond du niveau 1.

Une salle de restauration

La salle de restauration en travaux. (Photo Jean-François Ottonello).

Voilà à quoi devrait ressembler la future salle de restauration. (DR).

C’est l’une des principales attractions de ces travaux. Une grande salle de restauration est prévue à l’étage. Elle sera sur la gauche, tout au fond du niveau 1. La pièce sera composée d’un bar en entrant sur la gauche.

Puis, le reste de la place sera principalement occupé par une salle de restauration, avec des cuisines à l’arrière. Le tout, avec une vue imprenable sur le terrain avec un peu de hauteur. L’objectif ? Créer un club house qui permettra d’accueillir les partenaires, les équipes adverses. Un "coin" qui manquait aux divers clubs qui viennent disputer leurs rencontres chaque week-end. L’espace total devrait mesurer environ 130m2.

Une salle de musculation

La future salle de musculation. (DR).

L’autre ajout dont pourront bénéficier les athlètes, c’est une salle de musculation flambant neuve. Et toute équipée. "Elle permettra aux entités utilisatrices du stade de pouvoir s’entraîner en salle quand ils le désirent. Ils pourront faire de la réathlétisation. Cela va leur permettre d’avoir des équipements beaucoup plus adaptés à leurs niveaux qui deviennent de plus en plus importants en Principauté."

La salle se situera sur la droite des escaliers menant à l’étage et sera d’une surface d’environ 70 m2.

Une terrasse couverte d'une pergola

La terrasse encore en travaux. (Photo Jean-François Ottonello).

Une grande terrasse couverte est prévue entre la salle de restauration et la salle de musculation. (DR).

C’est un petit plaisir offert par la direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports (ENJS) et la direction des Travaux Publics : une grande terrasse est en train d’être aménagée entre la salle de restauration et la salle de musculation. Elle doit pouvoir accueillir une petite dizaine de tables et cinq fois plus de personnes.

Complété par une pergola au plafond, l’espace est aménagé pour être occupé par temps sec avec, là aussi, une vue imprenable sur le rectangle vert. La terrasse mesurera environ 100 m2.

Voici à quoi devraient ressembler les nouveaux locaux vus d'en haut. (DR).