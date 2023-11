Le champion de France 2023, Yoann Bonato, remporte le 69e Rallye du Var à Sainte-Maxime

Trois jours durant ici, comme pendant les sept mois précédents partout ailleurs, ou presque, ce fut du beau, du bon, du Bonato!

Non content d’avoir coiffé sa cinquième couronne de champion de France - nouveau record - dès l’avant-dernière étape, du côté de Montpellier, Yoann Bonato vient de prolonger le plaisir jusqu’au bout en remportant le 69e Rallye du Var ce dimanche à Sainte-Maxime.

Et de deux! Seulement, est-on tenté de dire concernant ce vainqueur en série qui enfile les succès comme les perles d’un collier sur d’autres fronts: sept au Rallye du Mont-Blanc, six au Critérium des Cévennes, six aussi au Cœur de France...

Le massif des Maures n’est pas sa chasse gardée. L’Isérois n’y avait tutoyé les sommets qu’une fois, en 2018.

Le voilà donc qui remet les pendules à l’heure. En tête dès les premières escarmouches, vendredi, la Citroën C3 Rally2 frappée du N°1 est rentrée à bon port hier après avoir accumulé dix meilleurs temps en l’espace de quinze épreuves spéciales. Excusez du peu.

Seule sa sœur jumelle cravachée par l’épatant Léo Rossel aura réussi à lui voler la vedette un petit moment, ce samedi, jusqu’au dérapage du Gardois entre Puget-Ville et Cuers (ES 10).

L’autre C3 du team PH Sport, celle du revenant niçois Eric Camilli, plus vu dans les parages depuis 2013, termine à 18’’7.

Le mot de la fin signé Bonato? "J’aurais dû attendre d’avoir 40 ans pour vivre ma plus belle saison et la conclure en apothéose, mieux vaut tard que jamais! En France, nous nous sommes surpassés (6 victoires, son meilleur score, ndlr). Nous avons aussi gagné une manche du championnat (le Rallye des Îles Canaries). La C3 continue d’évoluer. Citroën Racing travaille d’arrache pied. Plus que jamais, je suis bien entouré, épaulé: merci à Benjamin (Boulloud, l’indissociable copilote), à nos ouvreurs, à toute l’équipe CHL Sport Auto. Gagner le Rallye du Var comme ça, sous un grand soleil, devant la famille, les amis, c’est le pied... Vivement l’année prochaine!"