Le Brésilien Thiago Scuro est en pole pour devenir le nouveau directeur sportif de l’AS Monaco

Paul Mitchell va quitter son poste de directeur sportif de l’AS Monaco. Le contrat du Britannique s’achève en juin 2024 mais ce dernier ne le prolongera pas, soucieux de se rapprocher de ses proches en Angleterre. Avant son départ, dont le timing n’est pas défini, l’Anglais a été chargé de trouver son successeur. Samedi soir, Foot Mercato révélait que Mitchell aurait choisi Thiago Scuro pour prendre sa relève. Une information que nous sommes en mesure de confirmer.

A 42 ans, le Brésilien, directeur du football au Red Bull Bragantino (D1 brésilienne), est tout en haut de la liste des candidats. Toujours sous contrat à Bragantino, qu’il a contribué à hisser de la 3e à la 1re division brésilienne en quelques années, il n’a rien signé avec le club princier. Si sa venue est en très bonne voie, aucune officialisation n’est prévue dans l’immédiat.

Polyglotte (il parle italien, anglais, portugais, espagnol et a quelques notions d’allemand), Scuro connaît bien Mitchell. Les deux hommes ont œuvré ensemble au sein de la galaxie Red Bull et à Bragantino lors de la saison 2019-20. Ils partagent la même vision du foot, fait de dynamisme et axé sur un pressing intense. L’ASM se dirige donc vers une forme de continuité.