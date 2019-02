Le bout du tunnel Déjà dans le grand bain

Monaco a remporté hier sa deuxième victoire à domicile de la saison en L1. Avec son ex ex-coach Leonardo Jardim, et sous les yeux de son futur vice-président directeur général Oleg Petrov qui était en tribune à la droite du président Dmitry Rybolovlev. Depuis que le Russe a repris la main sur son club, en demandant à Leonardo Jardim de revenir, en l’écoutant pour le mercato, et en se séparant de son ex-homme de confiance Vadim Vasilyev qui a donc laissé sa place à Petrov, tout va beaucoup mieux. Ce n’est plus le même club. Ce n’est surtout plus la même équipe.

Les Monégasques se sont imposés 1-0 contre Nantes dans un match qu’ils auraient laissé échapper il y a quelques semaines. Sur les trois dernières rencontres, l’équipe de Jardim a pris 7 points sur 9 possibles. Autant que sur les 13 premières journées ! Ce diable de Gelson Martins a été une nouvelle fois décisif. Sur les 7 derniers buts de l’ASM, le joueur prêté par l’Atletico Madrid a été décisif 6 fois ! Buteur hier au quart d’heure de jeu, il a soulagé son équipe qui s’est recroquevillée au fil des minutes. Avec cinq minutes de temps additionnel, tout aurait pu basculer. Mais Jardim a désormais un groupe assez solidaire pour jouer le maintien.

Une vraie équipe

Pour tenir le score. Golovin a couru pour deux alors qu’on pensait qu’il ne pourrait même pas le faire pour lui-même, Sidibé ne s’est pas laissé aspirer vers l’avant, et tout le monde a fait l’effort pour le copain. Un état d’esprit que n’a pas manqué de souligner...