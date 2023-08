L’AS Monaco Rugby peut viser haut cette saison

Après avoir bataillé jusqu’au bout l’an dernier, et au terme d’une saison peu évidente, l’AS Monaco Rugby avait réussi son pari. À savoir se maintenir en Fédérale 2 pour la grande première du club à ce niveau. Il a fallu composer avec un groupe amoindri, et mettre en avant de grosses vertus.

C’est pour cela que cette année, les dirigeants monégasques ont décidé de mettre les petits plats dans les grands. Avec un effectif bien plus dense, et un recrutement qu’on peut qualifier d’XXL, l’ASM sera une équipe à suivre de très près dans sa poule.

Depuis plus d’un mois maintenant, l’équipe première a repris le chemin de l’entraînement, avec une préparation intense. Tout est mis en place afin d’être prêt le 17 septembre prochain lors de la première journée de championnat, avec un déplacement sur la pelouse de Véore.

Bolgashvili : l’expérience et le vécu

Une enceinte flambant neuve devrait attendre la troupe du président Riqué. Actuellement en travaux, le Stade Prince Héréditaire Jacques comptera une salle de musculation et un espace club house pour accueillir au mieux la belle famille du rugby rouge et blanche. Côté banc de touche, il y a eu des changements notables.

Walter Argoud est parti. David Bolgashvili nouveau manager sportif et en charge des avants, est arrivé tout droit du Stade Niçois. Un entraîneur réputé et qui était tout proche de faire monter le voisin azuréen en Pro D2. C’est dire. Il sera épaulé par Florian Romain qui a mis un terme à sa carrière de joueur, pour gérer les lignes arrières. Un duo qui veut pérenniser l’entité, et jouer le haut de tableau.

Comme le disait le président : "On veut retrouver les phases finales. C’est une odeur tellement particulière ce genre de rencontre, et tout peut se passer." Même s’il faut rester prudent, en se montrant capable de tirer les enseignements de l’exercice précédent, il y a de quoi espérer.

Pas de Yoan Domenech mais des têtes d’affiche

Surtout au vu du mercato réalisé. Monaco a misé sur des joueurs d’expérience, sans pour autant laisser la jeunesse de côté. De quoi faire un cocktail explosif. En principale tête d’affiche, on peut parler de l’excellent arrière Loïc Le Gal qui rejoint le club en provenance de Nice. Il compte à son actif plus de 100 matchs disputés en Pro D2 sous les couleurs d’Albi et Nevers.

Le gros coup réalisé était également l’arrivée de Yohan Domenech, champion de France avec Castres en 2018. Mais le demi de mêlée est finalement reparti auprès de ses proches, pour raisons personnelles.

Peu importe, Monaco s’est renforcé dans toutes les lignes, apportant de la concurrence à tous les postes. De quoi se positionner comme un sérieux outsider, aux dents longues, très longues.

Les arrivées cet été Anthony Freige (troisième ligne centre), Augustin Slowik (arrière/ailier), Aleksander Nowicki (troisième ligne), Pieters Reinier (trois-quarts centre), Lelion Akosh (deuxième ligne), Dorian Brial (talonneur), Tom Michelucci (demi de mêlée), Loïc Le Gal (demi d’ouverture), Wilson Lucien (pilier), Lucas Sicard (talonneur), Gabin Sicard (demi de mêlée), Wesley Essomba (deuxième ligne), Louis Bono (pilier droit).