L’AS Monaco fait poser ses abonnés pour la réédition de son maillot collector

C’est une tradition. Chaque année, l’AS Monaco ressort l’un de ses anciens maillots du placard pour le rééditer et lui donner une seconde vie. Après 1982-1983, 1987-1988 et 1997-1998, c’est cette fois c’est celui de la saison 1999-2000 qui reçoit cet honneur. Il a été plébiscité sur la plateforme Socios par les supporters détenteurs de Fan TokensTM $ASM*, devant le maillot domicile 1998-1999 et le maillot extérieur 1999-2000.

Mais le club a ajouté une petite nouveauté cette année. Une poignée de supporters les plus fidèles a eu le droit de poser avec le maillot collector pour promouvoir sa sortie. "L’ASM m’a contactée en me disant qu’on leur avait donné mon nom et celui de mon papa parce qu’ils savaient qu’on allait au stade depuis très longtemps", raconte Jessica. C’est comme cela que la belle histoire de ce père et sa fille a commencé. Avec quelques autres abonnés, le duo s’est rendu au stade Louis-II où la séance photo a eu lieu."J’étais très stressée, parce que ce n’est pas trop mon truc de poser devant un appareil photo [rires]. Mais c’était une belle expérience et surtout un beau souvenir de l’avoir fait avec mon père."

"Mes parents habitent juste à côté du stade"

Car l’AS Monaco, au sein de la famille, c’est une passion. "Mes parents habitent à côté du stade Louis-II, donc j’ai grandi collée au stade, ajoute celle qui était du déplacement jusqu’à Budapest cette année (Monaco affrontait Ferencváros en Europa League). Dès que j’ai eu l’âge, mon papa a commencé à m’emmener. Même quand on n’allait pas au match, on entendait les cris quand il y avait des buts parce qu’on est côté Pesage. Il y avait un décalage avec la TV." [rires]

"Elle était petite mais j’achetais L’équipe et elle récupérait toutes les photos du journal, se souvient Joël, son papa. Elle classait tous les articles. Elle mettait des photos dans son agenda, elle était à fond !"

"Mes plus lointains souvenirs remontent à cette période 1998-2000 où j’avais 8 ou 9 ans, poursuit Jessica. Et le hasard a bien fait les choses. "Ce maillot de 1999-2000, c’est le premier de l’ASM que j’ai eu. Donc quand ils m’ont demandé ce qu’il représentait pour moi, je leur ai dit que c’était mon premier et qu’il était floqué du nom de Giuly. Je l’ai encore !"

Avec peut-être un soupçon de nostalgie, joël se souvient de cette saison avec beaucoup de précision. Comme si la bande de Claude Puel avait remporté son 7e championnat de France il y a quelques jours seulement. "Pour moi c’est l’une des plus belles saisons de l’AS Monaco. C’était une équipe vraiment sympathique, on voyait qu’ils étaient heureux de jouer. Le stade était pratiquement toujours plein. Il y avait une superbe ambiance dans les tribunes : tout le monde était en rouge et blanc. Il y avait des joueurs d’exception qui nous régalaient. Gallardo distribuait des balles à Simone et Trezeguet qui avaient fait une saison formidable parce que je crois qu’ils avaient terminé 2e et 3e meilleurs buteurs du championnat. J’ai même le souvenir d’un but formidable de John Arne Riise de presque son camp."

"Au stade c’était une partie de plaisir"

Les bons souvenirs comme ceux-ci ne s’effacent pas. Et la réédition de ce maillot historique a été l’occasion de s’y replonger pour ce père de deux enfants. "Au shooting, j’ai retrouvé un supporter avec qui j’étais à côté lors de cette saison. On a pu échanger. On s’est rappelé des souvenirs, des moments de rigolades dans les tribunes. À l‘époque il y avait les anciens supporters, on parlait monégasque, on chambrait en monégasque. Chaque fois qu’on allait au stade c’était une partie de plaisir".

Le maillot collector a officiellement été mis en vente ce mardi 7 février, sur le site officiel du club. Il est également disponible à la boutique du club, promenade Honoré II. Comptez 100 euros pour vous l’offrir. Attention, ils sont limités à 1 000 exemplaires.

David Trezeguet a inscrit 22 buts et délivré trois passes décisives en championnat lors de la saison 1999-2000. Marco Simone, lui, en a marqué 21. Archives Nice-Matin.

Les détails de la réédition version 2022-2023. Photo AS Monaco.