La voltige fait son festival ce week-end à Roquebrune-Cap-Martin

Le public pourra venir découvrir ce spectacle unique plage du Golfe bleu entre 9 heures et 18 heures (selon les conditions météo), lieu d’atterrissage des concurrents qui s’élanceront depuis la piste d’envol du mont Gros.

Cette 4e édition de "Roq’Acro" verra cette année une nouveauté avec "Roq’Pa", une compétition de précision d’atterrissage.

"C’est notre première édition, mais ceci ne nous empêche pas d’être dans le calendrier officiel de la Fédération aéronautique internationale", précise Georges Dick, le président de "Roquebrun’Ailes".

Les organisateurs attendent une cinquantaine de participants au total, les deux tiers pour le parapente acrobatique et un tiers pour la précision d’atterrissage. À noter que vendredi auront lieu des essais libres.

Le président organisateur se fait une joie d’accueillir les concurrents dans un cadre idyllique: "Forts du succès des trois éditions précédentes, nous avons décidé d’insister sur le côté convivial et festif en ajoutant une épreuve moins engagée avec la précision d’atterrissage. Sur l’un des plus beaux sites de parapente d’hiver en Europe, avec l’aide de nos bénévoles", se réjouit Georges Dick.

Un speaker pour expliquer les figures

Pour les deux épreuves, les parapentistes décolleront du mont Gros. Les voltigeurs essaieront de perdre le moins d’altitude possible en se dirigeant vers le "box" (zone d’évolution au-dessus de l’eau), afin d’avoir le maximum de temps et d’espace pour enchaîner les figures. La notation se fait en tenant compte de la difficulté des figures, des enchaînements, de la maîtrise technique et de l’aspect artistique.

De leur côté, les participants à la précision d’atterrissage ont pour seul but d’atterrir le plus près possible du centre d’une cible, les points étant comptés en fonction de l’éloignement du centre : plus ils sont éloignés plus ils ont de points, le vainqueur sera donc celui ayant récolté le moins de points.

Enfin, la convivialité ne sera pas oubliée avec "une buvette le temps du week-end, un speaker qui expliquera le déroulement tout au long de la journée afin de rendre les évolutions compréhensibles du public sur la plage, et un barbecue et un concert privé le samedi soir sur la plage", énumère Georges Dick.

Et si Roq’Acro a pour vocation d’être une pépinière de talents (sur le podium de l’année dernière se trouvaient l’actuelle vice-championne de France, et un top 10 de la voltige française), en précision d’atterrissage, il y aura la présence de trois des quatre meilleures Françaises, dont Kti Devos, championne de France en titre.