La vie du skieur azuréen Mathieu Faivre a-t-elle changé depuis ses deux titres de champion du monde? Il répond

A 29 ans, Faivre n’a plus de temps à perdre et vise le globe de géant.

Palmarès: champion du monde de parallèle et géant (2021) et par équipes (2017), 95 départs en Coupe du monde depuis 2010: 10 podiums, 2 victoires (Val d’Isère 2016, Bansko 2021).

Quelques jours avant de reprendre la compétition, nous avons demandé à l’Azuréen ce que ces deux titres mondiaux avaient changé...

... Dans sa vie de tous les jours?

"Pas grand-chose. Après mes titres, il y a eu plus de demandes médiatiques jusqu’au printemps. Sinon, j’ai gardé les mêmes journées types, basées sur le travail, l’entraînement."

Dans le nombre de sollicitations?

"En fin de saison, il y a eu bien plus de demandes d’interviews, je répondais aussi à des sujets par mails, j’y ai consacré plus de temps. Mais, avec la crise sanitaire, ça n’a pas été le grand rush non plus. Après les mondiaux, j’ai décidé d’aller faire la tournée médiatique tout de suite à Paris et pas en fin de saison, d’autant plus qu’Alexis (Pinturault) jouait le Gros Globe et qu’il aurait fallu faire un choix entre nous deux pour les médias. Et puis, au printemps, on a moins envie de parler de ski. J’ai fait pas mal d’interviews pour les télés, les radios, ça s’est bien passé."

"Je n’ai pas fait de JT, mais quelques émissions m’ont davantage marqué. J’ai été invité sur le plateau de Télématin, ça m’a fait bizarre de m’y retrouver car c’est une émission que je regarde le matin, après avoir écouté l’actu sportive sur Infosport. J’ai aussi aimé participer au Canal Sports Club car c’est une émission complète, avec plein de sujets, et on a pu mettre en avant le ski alpin. J’ai aussi fait le ‘’Moscato show’’ sur RMC, je me suis bien marré."

Concernant ses ambitions?

"Là encore, je vais répondre pas grand-chose, désolé. J’ai un désir de performer, mais je l’avais déjà avant. J’espère vivre les mêmes émotions que celles de la fin de saison dernière, où je m’étais régalé sur les skis. J’ai envie de jouer les podiums, la gagne sur chaque course. Disons que ça a attisé l’appétit que j’avais déjà. Je me suis rendu compte que je pouvais être performant sur plusieurs courses d’affilée. Avec ces résultats, le classement général en géant est devenu une ambition. Mais je vais continuer à prendre les courses les unes après les autres et j’espère finir sans regrets".

Dans son discours?

"Dire que je vise le classement général, ce n’est pas une nouveauté. a a toujours été l’objectif ultime. Un rêve. L’an passé, j’ai vu que j’étais capable d’être performant, ça a donné du crédit à cette ambition. Mais ce Globe, tous les gars qui sont en Coupe du monde en ont envie, même le 30 mondial. C’est pour ça qu’on fait ce sport. Aujourd’hui, j’ai plus d’atouts, c’est atteignable. Mais il y a un chemin à mettre en place pour y parvenir".

Dans le regard de ses adversaires?

"Il faudrait leur demander. C’est compliqué de le ressentir dans leur regard. C’est une évidence qu’il y a plus de monde quand je m’entraîne, des équipes autour de la piste qui me filment... On vient voir le double champion du monde. Mais mon rapport aux autres skieurs, lui, n’a pas changé".

Quand il marche dans la rue?

"Si je suis reconnu? ça peut m’arriver, mais je n’ai pas la notoriété d’un joueur de foot. Quand on m’arrête, c’est toujours avec bienveillance. On me félicite pour les titres mondiaux, c’est sympa d’échanger avec des amateurs de ski. J’espère qu’il y en aura de plus en plus, pour que la discipline grandisse. C’est surtout quand je suis en Savoie, là où je vis, que je suis reconnu. C’est un département où le ski est très implanté. Dans les Alpes-Maritimes, je ne sais pas, je n’y suis passé que quelques jours en juillet et j’étais à Isola 2000, où j’étais déjà reconnu."

Financièrement?

"Je vis bien, de mon sport, ma passion, c’est une chance et un luxe. C’est le cas depuis longtemps grâce notamment à la Métropole Nice Côte d’Azur et Isola 2000 qui me soutiennent et ont pris conscience de l’aspect financier de ce sport, avec des personnes impliquées dans le sport de haut niveau. L’an passé, j’ai fait une bonne saison, donc j’ai gagné pas mal d’argent, mais dans le sport de haut niveau, ça fluctue en fonction des résultats, des saisons. J’ai un peu plus de confort, mais je n’ai pas eu de nouveaux partenaires non plus. C’est peut-être lié à la conjoncture économique difficile du milieu du ski avec la Covid, mais aussi parce qu’on est dans un milieu fédéral, où les partenariats sont fixés par des règles, donc le champ d’action est restreint".

Avec les filles, a-t-il plus de succès?

"Pas du tout (rires). Ou alors je ne veux pas le voir. Si j’avais déjà du succès avant? Joker."