La Seyne/HTV en déplacement à Monaco Sanary veut confirmer face au SMUC Sanary en sursis face au promu Bandol reprend face au leader

Le CTC Littoral Var Basket achève sa phase aller ce dimanche par un déplacement chez l’AS Monaco, ce dimanche (13 heures, stade scolaire Louis II). Les Monégasques, dernières de la poule, ont perdu cinq fois en six matches. Les Varoises, troisièmes avec six victoires et deux défaites, sont amplement favorites. L’entente féminine La Seyne/HTV a gagné trois fois lors de ses quatre derniers matches et reste sur deux victoires à l’extérieur, à La Garde et à Vence. Les Varoises retrouveront leur parquet du Pin d’Alep dans quinze jours après un cinquième déplacement consécutif prévu pour le 19 janvier à Saint-Laurent-du-Var.

Après quatre victoires et six défaites, les réservistes seniors du Sanary Basket Club (SBC) ont rendez-vous chez leurs homologues du SMUC, samedi après-midi (17h15, au Techno Sport Aix Marseille).

Les Marseillais ont gagné six fois en onze matches et occupent la troisième place du classement derrière La Londe et La Garde. Sanary s’est imposée deux fois lors de ses quatre derniers matches et reste sur une large victoire contre Le Cannet (5e) (71-55).

Après onze journées, quatre victoires et sept défaites, Sanary aura l’avantage de recevoir le promu du Cran Pringy Basket dans le cadre de la douzième journée. Les Savoyards sont attendus au gymnase Jean Brunel ce soir (coup d’envoi à 20 heures).

Après trois défaites consécutives (contre Cabriès/Calas, Cognin et Bandol), Sanary doit repartir du bon pied pour éviter de s’enliser au classement. Aussi la visite du promu, dix fois battus et une seule fois victorieux cette saison, tombe à pic pour les hommes de Jean-François Porcher, vainqueurs à l’extérieur à l’occasion du match aller (83-79) : « On me dit que le niveau est assez faible. Ce que je vois c’est qu’ils n’ont perdu que de dix points contre Rousset. Que nous les avons juste battus de quatre points à l’extérieur. Je ne sais pas trop à quoi m’attendre. Une chose est sûre, une quatrième défaite consécutive serait rédhibitoire. À nous d’aller chercher ce match. On s’est entraîné pour ça. De bonnes choses commencent à émerger. Défensivement, c’est plutôt bon. Offensivement, on peine encore à se trouver. Le groupe vit très bien en dehors du terrain mais cette complicité ne se retrouve malheureusement pas encore en match », explique l’entraîneur du SBC.

La mayonnaise tarde à prendre mais les joueurs du SBC n’ont plus vraiment le droit à l’erreur. La suite de leur calendrier le prouve avec un déplacement à Grenoble suivi par la réception du leader Rousset.

Dans le cadre de la douzième journée, Le Bandol BC reçoit le leader Rousset, ce soir (20 heures, gymnase municipal). Cette rencontre marque également le début de la phase retour. Au match aller, Bandol avait rivalisé sans parvenir à s’imposer sur le parquet de l’AIL (72-86).

Rousset, qui distance Saint-Priest d’une longueur, n’a été battu qu’une fois depuis le début de saison, à Fos (53-59).

Bandol reste sur deux succès consécutifs acquis avant la trêve, contre Aubagne et contre Sanary.

Malgré les fêtes, le groupe s’est bien préparé : « Les joueurs ont eu une dizaine de jours de repos jusqu’au 1er. On a repris la préparation physique dans la foulée et fait deux entraînements cette semaine sans être au complet (Hugo Blanc absent). Damien Bédouin est blessé au genou et sera au repos pour les deux prochains matches (Rousset, Aix Maurienne) », résume l’entraîneur du Bandol BC, Daniel Msika.

Bandol est bien parti pour le maintien et compte sur un calendrier retour plutôt avantageux, en particulier sur les réceptions de Cran Pringy (12e), Vaulx-en-Velin (9e) et Sanary (7e).

Contre l’AIL, Bandol jouera donc sans pression : « On est sur une bonne dynamique. A la maison, en étant sérieux, on peut espérer prendre ce match. C’est sûr que Rousset est une très belle équipe : c’est bon de partout. À nous de tenir le rythme et d’imposer notre style de jeu », conclut l’entraîneur du BBC.