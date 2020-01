La Ligue de football sanctionne l'OGC Nice pour des bonnets de Noël

C'est le dernier match de l'année, Noël avant l'heure pour les enfants qui accompagnent les 22 joueurs sur la pelouse avant le coup d'envoi.



Problème, et il est de taille pour la LFP, ces derniers portent un bonnet de Noël sur la tête, ce qui serait donc répréhensible aux yeux des membres de la commission des compétitions qui a infligé une amende de 2.000 euros avec sursis à l'OGC Nice.



Non, vous ne rêvez pas! La LFP a osé prononcer une telle sanction, cette même instance qui aspire à remplir les stades de Ligue 1.



A agir de façon aussi minable et pathétique, elle pourrait rapidement réussir à les vider.