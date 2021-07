La délégation monégasque à son aise au village des JO de Tokyo

Il a beaucoup été question du climat anxiogène qui allait s’imposer aux sportifs à Tokyo. Mais au sein du village olympique, les conditions de vie ne sont pas si désagréables.

Loin de là.

La délégation monégasque y a rapidement trouvé ses repères. "On a du gel partout, tout le monde porte le masque correctement, on essaie de respecter les distances, mais en même temps on sent une dimension humaine."

Construit sur une langue de terre rectangulaire gagnée sur la mer dans la baie de Tokyo, le site est immense. 44 hectares, 21 tours d’immeubles résidentiels de 14 à 18 étages, une cantine de 3000 places sur deux niveaux – sur laquelle l’avis des athlètes de la Principauté est unanime: "On mange bien, avec une cuisine très variée" – un parc, des salles de gym et de loisirs, avec quelques consoles de jeu par exemple.

Lits et cloisons des chambres en carton