La chaleur du mois doute

Fin mai, Oleg Petrov assurait avoir pris la mesure des soucis qui rongeaient l’AS Monaco depuis plusieurs mois. « Nous avons besoin d’améliorer l’effectif, surtout avec des joueurs possédant un état d’esprit conquérant, avec un appétit de victoire ». On se disait, un peu naïvement sans doute, que la coupure estivale allait remettre tout à zéro au point de ranger la saison dernière dans la case « accident ». Que nenni. Après deux journées et autant de défaites inquiétantes contre Lyon (0-3) et à Metz (0-3), les maux sont identiques, le doute omniprésent et pour le moment, rien n’a changé.

« Oui, c’est vrai qu’on est dans la continuité de l’an dernier malheureusement, concède Leonardo Jardim. Petit à petit, on fait venir des joueurs pour changer tout ça. Le recrutement de joueurs va permettre de créer une nouvelle dynamique ».

On réclame de la patience mais à neuf jours de la fin du mercato Monaco n’a toujours pas terminé son marché. Le cas Falcao - le plus médiatique - reste d’actualité et conditionne beaucoup de choses.

Mais ce n’est pas tout puisque le groupe monégasque, pourtant garni de plus de 70 contrats professionnels, demeure encore et toujours aussi bancal. Fodé Ballo-Touré n’a pas de remplaçant naturel, l’équipe cherche encore un milieu défensif en dépit de l’arrivée d’Adrien Silva en prêt, sans oublier certains cas épineux. Quid de l’avenir de Danijel Subasic, par exemple ?

C’est en fait toute la réalité du groupe monégasque qui est difficile à comprendre. Il y a un an, Monaco ne comptait plus sur des garçons comme Gil Dias, Adama Traoré, Gabriel Boschilia ou Keita Baldé, tous invités à partir en prêt. Dorénavant, ils sont dans le groupe. De façon définitive ? C’est illisible et cela participe, à son niveau, au mauvais début de saison de l’ASM. Après tout, est-ce surprenant qu’un club sans directeur sportif mène une politique sportive difficile à déchiffrer ?

Mais en football les victoires permettent de gagner du temps. S’imposer contre Nîmes, qui compte également deux défaites en deux matches, permettrait à l’ASM d’avancer avec un peu plus de tranquillité dans cette dernière ligne droite du mercato. En revanche, une nouvelle contre-performance plongerait le club dans une situation de crise car les doutes, eux, n’ont jamais quitté le Rocher malgré les rayons du soleil.