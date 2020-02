L’ASM plongeon à Strasbourg

Sept plongeurs « rouge et blanc » s’étaient qualifiés et étaient donc en lice aux championnats de France hiver des jeunes, qui se sont déroulés à Strasbourg. Au final, les représentants de la Principauté ont particulièrement brillé en Alsace avec une très belle moisson de médailles : 3 or, 3 argent et 2 bronze.

Chez les filles, en benjamines 2, Samantha Synave (née en 2007) est montée sur la plus haute marche du podium, au tremplin à 1 m et à 3 m.

Monaco signe d’ailleurs un très joli tir groupé au tremplin à 3 m, puisque Coralie Briano termine 2e. (Coralie finissant 4e au tremplin à 1 m).

Chez les garçons, en benjamins 1, coup double pour Quentin Martinez (né en 2009) qui s’adjuge l’argent au tremplin à 1 m et à 3 m. En benjamins 2 (tremplin à 1 m), Nathan Martinez (2007) obtient le bronze et Alessandro Ferretto (2007) se classe 4e. Florian Cusset (minimes) et Bryan Blanchard (cadets) terminent tous les deux 5e (tremplin à 1 m).

Alessandro Ferretto décroche la première place au tremplin à 3 m. Compte tenu de sa nationalité italienne, Alessandro n’est pas sacré officiellement champion de France puisqu’« invité » lors de cette compétition.

À noter d’ailleurs qu’il participera aux championnats d’Italie. Dans cette même catégorie d’âge du tremplin à 3 m, Nathan Martinez se classe 3e au final. Quant à Bryan Blanchard (cadets), il finit 7e.

De quoi ravir Yvette Lambin-Berti, présidente de l’AS Monaco natation : « Au-delà des résultats individuels, les performances de l’ensemble de la section doivent être mises en exergue, sous l’impulsion du travail effectué par Nicolas Lemoine, nouvel entraîneur depuis septembre, aidé par Nicolas Pollano. Ces podiums et ces places d’honneur viennent récompenser des heures et des heures de travail et laissent augurer un bel avenir pour nos jeunes sportifs. »