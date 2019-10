Monaco s’est oublié 2’17’’. Et… c’est tout ! Le temps pour Limoges de s’offrir une entame de rêve (8-0, 2’) vite stoppée par Sasa Obradovic. Un temps-mort, une grosse gueulante, une ou deux consignes et tout était rentré dans l’ordre pour Monaco. La preuve : les coéquipiers de Paul Lacombe passaient un 15-0 en revenant sur le terrain (8-15, 7’). Ce fut alors un tout autre match. Monaco devant. Limoges derrière. Plus ou moins loin mais derrière, toujours. Il faut dire que les hommes d’Alfred Julbe laissèrent bien trop de secondes chances (9 au premier quart-temps) au leader pour espérer le terrasser.

De toute façon, Sasa Obradovic veillait au grain. Son équipe encaissait un alley-oop d’Atoumane Diagne (25-32, 13’) ? Il convoquait une cellule de crise pour indiquer - tout en diplomatie (on rigole) - à Ivan Buva tout le bien qu’il pensait de sa défense. Résultat : le pivot croate fermait la raquette puis inscrivait deux paniers d’affilée (25-36, 14’). Ce fut ensuite autour du pivot américain Eric Buckner d’enfoncer des Limougeauds trop friables (29-41, 17’). Face à un tel arsenal offensif, le Limoges CSP ne savait plus où donnait de la tête. Tant et si bien qu’il se retrouvait à -14 à la mi-temps (34-48).

Dix minutes plus tard, Monaco n’avait qu’un point d’avance supplémentaire (53-68, 30’) mais ça ne disait rien de l’impressionnante domination du leader. Sans jamais desserrer son étreinte défensive, sans jamais baisser d’un iota sa rigueur offensive, la Roca Team marchait sur un CSP en ordre trop dispersé pour l’inquiéter. Christon ou Ginyard tentaient dans leur coin mais, à chaque fois, les hommes de Sasa Obradovic répondaient collectivement. Au dernier quart-temps, perdu pour perdu, Limoges tenta bien de varier ses défenses et surtout de monter en intensité (63-75, 36’). Le coach serbe grilla alors un temps mort et tout se termina de la meilleure des façons pour le leader. Hier soir à Limoges, il n’a pas douté un seul instant…