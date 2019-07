L’ASM BV enchaîne les belles performances

La saison de beach-volley bat son plein et l’AS Monaco continue de performer tous les week-ends et dans toutes les catégories. Le week-end dernier, les filles recevaient à domicile trois équipes avec, en ligne de mire, une qualif’ pour les phases finales de la Coupe de France en août prochain. Et c’est chose faite ! France Bausset, Manon Rebuffel, Eva Hamzaoui et Caroline Revel Chion ont brillamment battu Toulouse, Besançon et Villeneuve sur le même score, 2-0.

Du côté des hommes, c’est malheureusement la fin. Dans une poule relevée et malgré un excellent niveau de jeu, Frank Gopcevic, Alexandre Biton, Vincent et Pascal Ferry passent tout près d’une qualification. Ils ont rencontré Palavas, Bordeaux et l’île de Ré.

Toujours en Coupe de France mais chez les moins de 15 ans, les féminines passent le second tour malgré une défaite face à Montpellier 4-0. Elles ont battu Huret (4-0) et Pradetan (3-1) auparavant.

Sur le sable chaque week-end

Les volleyeurs n’arrêtent jamais. À Avignon, s’est déroulée la première édition de l’Avignon Beach Open. Un tournoi d’exhibition où Eva Hamzaoui et sa partenaire Marion Castelli ont dominé une paire notamment composée de Mathilde Giodarno, future recrue monégasque. Manon Rebuffel et Caroline Revel Chion finissent, elles, au pied du podium. Enfin, Tom Succo, Alexandre Biton, les frères Ferry et leurs partenaires s’arrêtent en quarts de finale. Lors de ce tournoi, l’équipe de France était de la partie ainsi que d’anciens joueurs professionnels français.